Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стартовало обучение государственных служащих работе с платформой «Р7-Офис». В первую сессию в конце сентября прошли обучение 50 сотрудников центральных аппаратов правительства и территориальных управлений ФОИВ. По итогам работы пилотного потока слушатели получили сертификаты РАНХиГС о повышении квалификации.

В первый день исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин подробно осветил концепцию импортозамещения и ответил на вопросы слушателей. Во второй и третий дни слушатели учились работать с экосистемой. Были рассмотрены особенности использования десктопных и облачных версий офисных редакторов и других приложений платформы «Р7-Офис» (включая корпоративный сервер). Практическая часть занятий проходила в формате лабораторных работ: слушатели создавали документы в каждом редакторе офисных документов (текстовом, табличном и в редакторе презентаций) и формировали встречи в органайзере.

Преподаватели продемонстрировали основные преимущества платформы перед конкурирующими пакетами ПО, рассмотрели отличия от офисной платформы Microsoft 365. Слушатели узнали, что переход на новую платформу несложен, причем как с точки зрения пользователей ПО, так и с точки зрения ИТ-служб: процесс развертывания прост и интуитивно понятен, как и ежедневное использование ПО. Также обсуждались различные аспекты политики лицензирования.

По итогам трех дней работы по просьбе участников решили разделить в 2022 году программы на два отдельных курса, один из которых будет ориентирован на пользователей платформы «Р7-Офис», а второй – на сотрудников ИТ-служб. Также было решено привлекать к образовательной программе сотрудников ФОИВ с опытом внедрения платформы, а также специалистов Минцифры, которые могли бы больше рассказать о нормативной базе и практике закупок отечественного ПО.

Следующие сессии обучения состоятся 18-20 октября и 15-17 ноября.

«Р7-Офис» – российская экосистема офисных приложений, ориентированная на применение в бизнесе, органах власти и управления, образовательных учреждениях. Решение содержит редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, совместимые со всеми популярными форматами офисных документов, средство просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, включающую корпоративный мессенджер и систему аудио- и видеконференцсвязи, CRM, систему управления проектами, платформу для создания корпоративной соцсети и многое другое. «Р7-Офис» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – крупнейшее учебное заведение в стране. 52 филиала Академии представлены в 8 федеральных округах Российской Федерации (47 субъектов РФ). В стенах Академии, как в столице, так и в региональных отделениях, обучение проходят более 180 тысяч человек.