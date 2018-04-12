QR-коды на остановках общественного транспорта, телемедицина и электронная книга-жалоб – с такими проектами школьники соревновались в программировании на хакатоне SamaraSchoolHack.

1 – 2 декабря в Самарском бизнес-инкубаторе прошел хакатон для самарских школьников SamaraSchoolHack. Хакатон – мероприятие для разработчиков IT-продуктов, во время которого программисты, дизайнеры и менеджеры сообща работают над решением какой-либо проблемы. Тема прошедшего хакатона – создание социально полезных программ и приложений для жизни города.

В соревнованиях приняли участие 9 школьных команд из школы №162 им. Ю.А. Гагарина, Самарского регионального центра для одаренных детей, Самарского лицея информационных технологий, Самарской государственной областной академии (Наяновой), гимназии «Перспектива», образовательного центра «Южный город», лицея «Созвездие» и Самарского лицея информационных технологий.

В первый день работы эксперты хакатона провели мастер-классы для участников, где обсудили прототипирование продуктов, подготовку презентаций и технические вопросы создания программ и приложений.

Руководитель департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов рассказывает: «Это уже второй хакатон для школьников в этом году. Первый прошел в марте и был связан с темой «умного» города. Сейчас мы предложили ребятам разработать проекты для решения социальных проблем. До этого у нас в Самарской области были только хакатоны, где участвовали студенты и специалисты ИТ-компаний. Радует то, что с прошлого хакатона несколько команд продолжили работать над проектами – они участвовали в стартап-выходных, прошли в акселерационные программы. Даже если их проект не взлетит, у них будет бесценный опыт запуска своего бизнеса. Школьникам важно вовлекаться в темы цифровой экономики, чтобы они уже сейчас сформировали представление о том будущем, в котором им придется работать и решать актуальные проблемы общества».

В финале хакатона экспертное жюри выбрало 3 лучшие команды.

1 место заняла команда Самарского лицея информационных технологий «SamLIT Generation» с проектом «NaMeste». Команда разработала приложение для помощи жителям города в ориентировании на остановках общественного транспорта. Пользователи, считывая QR-код на остановке, получат полезную информацию о транспорте, времени прибытия, соседних улицах и достопримечательностях поблизости.

2 место заняла команда My Healthcare из Самарского регионального центра для одаренных детей с проектом в сфере телемедицины My Healthcare. Приложение станет помощником для пациентов и врачей. Для решения некоторых вопросов пользователям не обязательно ходить к врачу, достаточно через приложение написать сообщение в клинику и получить быстрый квалифицированный ответ.

3 место заняла команда «Кнопочки» из образовательного центра «Южный город» с проектом «ГосАссистент». Это приложение, помогающее быстро оставить жалобу на какую-либо городскую проблему – ямы на дорогах, аварийные ситуации, сосульки на крышах, прорвавшиеся трубы. Городские службы получают обращение и обязаны отработать его в течение установленного срока, при этом каждый район города получит рейтинг в зависимости от скорости решения проблем и их количества.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин подчеркивает: «Мы со школьной скамьи с помощью детских хакатонов, олимпиад должны ориентировать ребят поступать в технические вузы, учить их работать над проектами в команде, творить. Важно поддерживать у детей интерес к IT-сфере. И университеты, кванториумы, стартап-центр, огромное количество институтов развития и поддержки предпринимательства готовы этот интерес молодых людей поддержать. Все делается для того, чтобы насытить региональный рынок труда в области информационных технологий. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу в ближайшее время в разы увеличить выпуск из самарских вузов IT-cпециалистов. В регионе их не хватает. И такие мероприятия, как детский хакатон, создают предпосылки к тому, чтобы с самого раннего возраста у ребят формировалось желание стать IT-специалистами».

Хакатон SamaraSchoolHack организован согласно распоряжению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Региональным центром инноваций StartupSamara и департаментом информационных технологий и связи Самарской области при поддержке министерства образования и науки Самарской области, министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и самарских IT-компаний: Вебзавод, Cloud Castle, Haulmont, МСК Групп, Mercury и СМС-ИТ.