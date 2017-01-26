С 15-17 февраля в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева пройдет масштабный российский форум, посвященный стратегическому развитию, повышению международной конкурентоспособности вузов, особенностям трансформации в университеты мирового класса.

Программа семинара-конференции включает 35 сессий, она затронет актуальные для научно-образовательного сообщества темы по интернационализации вузов и рекрутингу иностранных абитуриентов, науке и наукометрии, образованию, инновационной деятельности и трансферу технологий, международному продвижению и PR, кадровой и молодежной политике.

В конференции принимают участие руководящий состав и сотрудники всех вузов Проекта, а также других заинтересованных российских вузов. Кроме того, приглашены спикеры из десятков различных организаций, в том числе и международных, прозвучат доклады от 90 спикеров.

Откроет семинар-конференцию заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Она расскажет собравшимся о дальнейших перспективах развития Проекта 5-100. Напомним, что целью этого федерального проекта является максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ.

Также в день открытия на пленарной сессии будут обсуждаться наиболее эффективные практики Самарского университета, ректор Самарского университета Евгений Шахматов поделится с присутствующими опытом создания САЕ.

На второй пленарной сессии будет представлен мировой опыт интернационализации вузов и ее влияния на высшее образование. Гости мероприятия смогут принять участие в семинаре «Аэрокосмическая техника и технологии», а также будут приглашены на круглый стол по привлечению иностранных абитуриентов через выставочные мероприятия с участием компаний Integral Educational Programmes и Begin Group, и круглый стол «Лучшие практики использования наукометрии в ваших интересах», организованный компанией Elsevier.

Завершит день международный проект популяризации науки Science Slam: спикеры выступят с короткой презентацией, где без лишних терминов и трудных для понимания теорий расскажут о своих научных исследованиях. После работы на сессиях гостей конференции ждет обширная экскурсионная программа по научным центрам Самарского университета.

В рамках работы XIX семинара-конференции планируются выступления экспертов мирового уровня: заместителя директора Центра международного высшего образования (Бостонский колледж, США) Лоры Рамбли, заместителя директора Центра интернационализации высшего образования (Католический университет Святого Сердца, Италия) Фионы Хантер и старшего советника по интернационализации Амстердамского университета прикладных наук, ведущего научного сотрудника по интернационализации Гаагского университета прикладных наук Йоса Беелена.

Организаторами сессий семинара-конференции стали Проектный офис Проекта 5-100, Самарский университет, НИЯУ «МИФИ», РВК, АСИ, Elsevier.