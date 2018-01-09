24 января в новой студии ГТРК «Самара» прошло награждение победителей регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Эта премия является одной из самых престижных в России. В номинации «Лучший студенческий проект» победила активистка ОНФ Дарья Муромова с социальным проектом «Будем жить», созданным при поддержке регионального отделения ОНФ. На презентации был представлен тизерный ролик к циклу документальных фильмов проекта, который не оставил гостей равнодушными.

В церемонии награждения принял участие сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский:

- Сегодня социальная миссия журналистики – это не только тренд, но и реальная необходимость. Проект «Будем жить» – это попытка рассказать об обычных людях, обратить внимание на граждан нашей страны, которые, вопреки всем жизненным обстоятельствам, продолжают бороться за свою жизнь, помогают ближним, становятся примерами для всех нас. Я убеждён, что таких мотивирующих проектов должно быть больше.