Предложения 18+ от авторов курсов и методик пользуются стабильным спросом у посетителей «Биглион». Весна – самое время для приключений.

Большое разнообразие тренингов и курсов на весьма пикантные темы – чем не весеннее настроение? “Биглион” посмотрел, какие предложения пользуются самым большим спросом.

Всевозможные обучающие видео, которые помогут, как говорится в программе тренинга, стать «женственнее и сексуальнее», довольно популярны и всегда находят своего клиента, готового к самым смелым экспериментам.

На курсах с названиями «Финишная прямая к жене», эксперты, согласно программе, рассказывают, «как становятся супругами», и обещают «прививку от неправильных мужчин».

Для тех, кто столкнулся с трудностями в семейной жизни, доступны специальные курсы со скидкой в 91%, на которых специалисты пытаются исправить ситуацию. Простой тренинг «Как поднять его с дивана и отправить работать» и бонус «Топ-10 причин, по которым мужчина укладывается на диван» помогают решить семейную проблему.

Если же проблемы со второй половинкой имеют интимный характер, то существует «видеотренинг от куртизанки» за 448 руб. вместо 2490 руб, тренинг с названием «Я – женщина» и даже «Сексуальные тайны Древнего Востока».

Более продвинутым слушательницам объяснят, как пользоваться «главным оружием жены» и не навредить отношениям, используя «могущественную энергию женщины».

Тем, кто все еще находится в поиске своего единственного, предлагаются курсы по поднятию самооценки с разнообразной бонусной программой. Например, бонус «Ванна блаженства» с методическим материалом на 12 минут.

Не менее популярны курсы специального массажа – аквапенного и гелевого, английского эротического, балинезийского тропического до экзотического лулура, локального мо-фу и специфического айс-массажа.

Без особого труда можно найти и парные тренинги, создатели которых обещают вывести «секс на новый уровень». Искушенным парам предлагаются продвинутые курсы, такие как «Искусство шибари», на котором учат завязывать бандажи особым японским способом. Чтобы, выучив все замысловатые способы закручивания узелков, любовники оценили эстетическую привлекательность конечного результата.

Мужчинам также предлагаются различные аспекты сексуального мастерства. В описаниях курсов будущим слушателям часто задаются вопросы, например, какие части тела несут в себе гигантское количество эрогенных точек (кроме известных)? Тренинги для мужчин есть как индивидуальные, так и групповые. Предполагаются различные форматы обучения – в зависимости от темы урока.