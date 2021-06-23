Для реализации инициированной Президентом России Владимиром Путиным программы развития студенческого туризма, Самарский университет им.Королева уже в этом году выделяет 49 мест в комфортабельном общежитии, расположенном в центре Самары – в непосредственной близости от главной городской достопримечательности – набережной Волги.

Напомним, что в рамках Послания Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма:

“Уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране”.

Необходимые изменения в положения о студенческих общежитиях Самарского университета им. Королёва внесены приказом ректора Владимира Богатырева. Сейчас для студентов выделены 21 комната в общежитии, расположенном на пересечение улиц Лесной и Полевой, буквально в сотне шагов от набережной Волги.

Для размещения подготовлены одно- двух- и трехместные номера – всего 49 мест. Цена проживания для студентов-туристов составит всего 285 рублей в сутки. Во всех номерах помимо кроватей есть шкаф, письменный стол, телевизор, холодильник, санузел с душевой – один для двух комнат. Помимо этого, на этаже доступны общая кухня, гладильная комната, холл для совместного досуга.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва:

“В Самарской области большое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. О важности этого направления для повышения статуса и привлекательности региона неоднократно говорил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров.

Мы бы очень хотели, чтобы у студентов, посетивших Самару, остались приятные воспоминания о нашем городе и появилось желание вернутся сюда не только в качестве туристов, но и для дальнейшего обучения, занятий современной наукой или создания передовой космической техники.

Поэтому для реализации инициативы Президента России Владимира Путина мы постарались выделить места в первую очередь в тех общежитиях, где путешествующим студентам будет максимально комфортно знакомиться с нашим городом: рядом набережная, пляжи, спортивная инфраструктура, кафе на любой вкус, музеи и концертные площадки”.