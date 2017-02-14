21 февраля в Самарском Доме молодежи был учрежден штаб студенческих отрядов профессиональных организаций городского округа Самара. Теперь вступить в ряды Российских студенческих отрядов смогут студентов профессиональных образовательных организаций. Самара стала первым городом в России, где вступать в ряды РСО смогут студенты ссузов.

«РСО – это одно из крупнейших молодежных движений в нашей стране. Мы договорились с региональным отделением и решили организовать штаб студенческих отрядов ссузов. РСО как раз продвигает такие профессии, которые интересны ребятам профессиональных образовательных организаций.

Положительный опыт работы студенческих отрядов в профессиональных образовательных организациях в стране есть, но в таком комплексном виде мы являемся первопроходцами»- заявил Сергей Бурцев, директор МБУ г.о. Самара «СДМ»

На собрании присутствовали представители 20 профессиональных образовательных организаций Самары. Они поддержали инициативу Самарского Дома молодежи о необходимости создания штаба РСО в Самарской области для ссузов.

Заместитель директора Самарского энергетического колледжа Антонина Ивлиева:

«Мы считаем, для студентов средних учебных заведений это очень важно и необходимо. Особенно для тех учебных заведений, которые готовят строителей, энергетиков, геологов и геодезистов. Строительные отряды всегда были востребованы в нашей стране, как в СССР, так и в России. Я считаю, что просто необходимо развивать, совершенствовать работу отрядов. И мы готовы активно влиться в это движение. Студенты эту новость восприняли на «ура», потому что стройотряды – это, прежде всего, романтика, это возможность узнать больше не только наш регион, но и страну в целом».

В ходе встречи директором муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» Сергеем Бурцевым и руководителем Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Максимом Гнатюком торжественно было подписано соглашение о сотрудничестве.

Среди почетных гостей на встречи присутствовали начальник отдела молодежной политики Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Екатерина Щинина и главный специалист управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли Департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли Министерства образования и науки Самарской области Елена Виданова.

«Российские Студенческие Отряды» – это крупнейшая молодежная общественная организация в Российской Федерации, обеспечивающая временной трудовой занятостью более 236 тысяч молодых людей из 74 регионов страны. Самарские студенты помогали строить объекты для саммита АТЭС – 2012 на острове Русский, объекты XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVI Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, строили инфраструктуры космодромов «Плесецк» и «Восточный». Кроме того, участники студенческих отрядов работают проводниками и вожатыми, набираются опыта в сфере сервиса, а также помогают сельскохозяйственным компаниям, например, Крымской фруктовой компании.