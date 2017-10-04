Сейчас в России крупнейшие игроки разных рынков создают свои образовательные платформы, приглашают на работу и стажировку талантливую молодежь. Так по данным Комсомольской правды , «ИНТЕРРОС» поддерживает лучших студентов. «РУСАЛ» запустил программу по поддержке общественно полезных инициатив сибирских школьников, а «Яндекс» прививает школьникам интерес к программированию.

Компания «ПЭК» также запустила летний образовательный лагерь для детей сотрудников компании. Так стажировку в «ПЭК» могут проходить дети в возрасте от 14 лет, которые получают возможность заработать и определиться с выбором будущей профессии. В рамках данного проекта ребята выполняют множество задач, не предполагающих физических нагрузок: работу с бумагами, сортировку документов, общение с клиентами в клиентском отделе.

За 2013 – 2017 гг. дети сотрудников «ПЭК» приняли участие в работе практически всех департаментов компании. Например, летом текущего года ребята трудились в клиентском отделе, ИТ-департаменте, бухгалтерии и департаменте персонала.

Всех участников проекта официально оформляют на работу, выдают им трудовые книжки и выплачивают заработную плату.

«Многие родители хотя бы раз в жизни приводят своих детей к себе на работу. Но далеко не каждый может предложить своему ребенку возможность попрактиковаться. Детям сотрудников «ПЭК» повезло: они могут не только посмотреть, как работают папа или мама, но и принять посильное участие в деятельности крупной транспортной компании России», – говорит Светлана Рычкова, директор департамента персонала компании «ПЭК».

Стоит отметить, что «ПЭК» развивает технологические сервисы внутри компании, например для того, чтобы отправлять посылки по стране можно было не только быстро, но и комфортно, «ПЭК» запустила несколько проектов в этой области.