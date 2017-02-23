1 марта 2017 года в Центре социализации молодёжи состоялись финальные состязания и торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Ученик года – 2017».

Звание «Ученик года – 2017» завоевала ученица школы №176 Анастасия Черникова. Победительница выразила благодарность своим учителям, которые помогали и поддерживали на пути прохождения всех этапов конкурса. По словам Анастасии, залогом успеха является не только отличная учеба, но и всестороннее развитие личности. Ученица года семь лет занималась бальными спортивными танцами и имеет третий взрослый разряд.

«Конкурс проводится в целях выявления и реализации способностей обучающихся общеобразовательных организаций в Самарской области. Отбор проходил в несколько этапов в школах и районах. В этом году конкурс посвящен Году экологии в России», – сообщил министр образования и науки Самарской области В.А. Пылев.

Один из участников, вошедший в пятерку финалистов, Михаил Морозов, на конкурс представил проект по сохранению природы, главная идея – чтобы люди оставляли на планете только хорошие следы.

Итоги областного конкурса «Ученик года 2017» представлены следующим образом:

1.Черникова Анастасия Эдуардовна − ученица 10 класса МБОУ Школа № 176 г.о. Самара – победитель.

2. Алексеева Елизавета Андреевна− ученица 11 класса ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани – лауреат.

3. Куцарская Анастасия Витальевна − ученица 11 класса ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала – лауреат.

4. Морозов Михаил Сергеевич − ученик 10 класса МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара – лауреат.

5. Толстикова Валерия Юрьевна − ученица 11 класса ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала м.р. Кошкинский Самарской области – лауреат

Борьба за звание лучшего ученика страны продолжится в Ульяновске, где Самарскую область представит победительница областного конкурса Анастасия Черникова.