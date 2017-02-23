В Самаре выбрали лучшего ученика2017-03-03 10:31
1 марта 2017 года в Центре социализации молодёжи состоялись финальные состязания и торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Ученик года – 2017».
Звание «Ученик года – 2017» завоевала ученица школы №176 Анастасия Черникова. Победительница выразила благодарность своим учителям, которые помогали и поддерживали на пути прохождения всех этапов конкурса. По словам Анастасии, залогом успеха является не только отличная учеба, но и всестороннее развитие личности. Ученица года семь лет занималась бальными спортивными танцами и имеет третий взрослый разряд.
«Конкурс проводится в целях выявления и реализации способностей обучающихся общеобразовательных организаций в Самарской области. Отбор проходил в несколько этапов в школах и районах. В этом году конкурс посвящен Году экологии в России», – сообщил министр образования и науки Самарской области В.А. Пылев.
Один из участников, вошедший в пятерку финалистов, Михаил Морозов, на конкурс представил проект по сохранению природы, главная идея – чтобы люди оставляли на планете только хорошие следы.
Итоги областного конкурса «Ученик года 2017» представлены следующим образом:
1.Черникова Анастасия Эдуардовна − ученица 10 класса МБОУ Школа № 176 г.о. Самара – победитель.
Борьба за звание лучшего ученика страны продолжится в Ульяновске, где Самарскую область представит победительница областного конкурса Анастасия Черникова.
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