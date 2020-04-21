В сентябре 2020 года в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска начнет работу центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Открытие этого современного инновационного образовательного пространства стало возможным благодаря реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Подготовка к началу работы «Точки роста» началась в марте текущего года с подбора кадрового состава, разработки дорожной карты по созданию и функционированию центра, формирования проектов нормативной документации.

С апреля по июнь педагоги центра проходили дистанционное обучение, организованное «Фондом развития новых форм образования» на одном из ведущих учебных порталов, и получили необходимые знания в направлении «Гибкие компетенции проектной деятельности».

Следующий этап повышения квалификации будет проходить в очном режиме на базе детского технопарка «Кванториум 63», где педагоги познакомятся с новейшим высокотехнологичным оборудованием и приобретут навыки его использования в учебном процессе.

Не остаётся без внимания и сетевое взаимодействие с центрами «Точка роста», которые были открыты в 2019 году в школах с. Утёвка и с. Алексеевка. Так, 29 июля 2020 года состоялась расширенная встреча педагогов школы №3 г. Нефтегорска с руководителями «Точек роста» двух сельских школ, которые успешно проработали с сентября прошлого года и имеют немалый опыт в использовании оборудования и реализации учебных программ. Общение проходило в формате трехстороннего телемоста.

Руководитель «Точки роста» с. Алексеевка Лариса Пыхтина поделилась опытом организации учебного процесса с использованием компьютерного оборудования и технологий. Особый интерес вызвало использование современного программного обеспечения для разработки мобильных приложений. Коллеги договорились о тематической встрече и запланировали проведение отдельного мероприятия.

Руководитель «Точки роста» с. Утёвка Елена Курашкина рассказала об открытии, работе, развитии и перспективах своего центра. Специально подготовленный ознакомительный блок, демонстрирующий настройку и подготовку к работе учебного оборудования и ресурсов, превратился в интенсив, в котором педагоги школы №3 г. Нефтегорска получили много ценной информации.

В настоящее время в новой «Точке роста» заканчивается ремонт учебных помещений, полным ходом идёт поставка мебели и оборудования, педагоги ведут работу над обновлёнными учебными программами.

Реализация мероприятий нацпроекта в Самарской области проходит под контролем Главы региона Дмитрия Азарова. Всего по нацпроекту в этом году будут открыты 42 «Точки роста».