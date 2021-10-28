В Самаре с 15 ноября 2021 года школьники 10 классов, а также с 5-8 классы останутся на дистанционном обучении.

Ученики выпускных классов и малыши с 1-4 класс обязаны заходить в учебное заведение после измерения температуры. В наличии у школ должны быть антисептические средства для рук, а также устройства для обеззараживания воздуха. Соблюдение вышеперечисленных требований касается и детских садов. Учреждения дополнительного образования также продолжат работу в дистанционном режиме за исключением индивидуальных занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций.

Кроме того, с 15 ноября детские спортивные школы и секции частично возобновят свою работу. Такое решение приняли на заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Занятия можно будет проводить с несовершеннолетними в помещениях, а также на открытом воздухе. Также, согласно статистическим данным, коронавирусом все чаще начали болеть дети. По мнению экспертов, это связано с тем, что прививок им пока не делают. В связи с этим, остается только минимизировать контакты со сверстниками.