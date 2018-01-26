С 5 по 9 февраля 2018 года на базе Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и школы № 53 г.о. Самара пройдет областной этап 28 конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области», в котором примут участие педагоги из городских округов Самара, Тольятти, Похвистнево, Сызрань, Чапаевск, а также Кинель-Черкасского, Кошкинского, Ставропольского, Шенталинского, Кинельского, Нефтегорского, Волжского и Большеглушицкого муниципальных районов Самарской области. Среди них учителя начальных классов, немецкого, английского языка, истории и обществознания, музыки, русского языка и литературы, физической культуры, химии и биологии, математики, физики. Начиная с 2010 года, активными участниками конкурса являются молодые педагоги в возрасте до 30 лет. В 2018 году из 21 участника областного этапа конкурса 4 – молодые учителя.

5 февраля 2018 года в 10.00 в конференц-зале гостиницы «Ариадна» (г. Самара, Московское шоссе 125-б) пройдет первый конкурс – «Визитная карточка» участников.

С 6 по 8 февраля с 8.30 до 13.30 в школе № 53 учителя проведут учебные занятия в незнакомом классе, а 8 февраля в 15.15 конкурсанты примут участие в состязании «Педагогический совет». Ожидается, что в 17.00 члены жюри назовут «пятёрку» победителей областного конкурса.