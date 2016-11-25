Завершился первый семестр первой англоязычной магистерской программы Института двигателей и энергетических установок

Четыре француза и итальянец сдали свою первую сессию в Самарском национальном исследовательском университете на «отлично» и «хорошо». Финалом обучения стала защита конструкторского проекта по проектированию двигателя (аналог – новейший двигатель XPC LEAP-X). Над проектом иностранные магистры работали совместно с русскими студентами из группы 2504.

Обучались студенты по программе «Силовые установки и энергетические системы летательных аппаратов», созданной совместно с европейскими вузами-партнерами – университетом Штутгарта (Германия) и Политехнического университета Турина (Италия). С нового учебного года откроется набор на аналогичную программу, созданную в партнерстве с Нанкинским университетом астронавтики и аэронавтики (Китай).

Все предметы преподаются на английском языке. За семестр слушатели получают 30 кредитных единиц (ECTS-кредит) – именно столько «весит» семестр обучения в европейских вузах. Финансирует приезд студентов европейская грантовая программа Erasmus+.

В Самару приехали студенты из французского института IPSA, соглашение о сотрудничестве с которым было заключено в 2016 году, а также Марко Конвертини из Политехнического университета Турина. Французам по условиям обучения в магистратуре необходимо один семестр провести в вузе-партнёре, а вот Марко останется в Самаре до лета, так как учится по программе двойных дипломов и должен отучиться год.

Одновременно во Францию отправился студент кафедры КиПДЛА Игорь Шкоков. Он также получил финансирование по программе Erasmus+ и уже отучился семестр в IPSA.

«В Самару ребята приехали целенаправленно. Привлекает европейцев, в первую очередь, курс по конструкции двигателей, наш центр истории авиационных двигателей, наши методики преподавания. Так, лучший студент IPSA Ромен Деленкур – у него самый высокий рейтинг в своем вузе – выбрал именно Самару, а не один из американских вузов-партнеров», – отметил руководитель подготовки доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Александр Виноградов.

«Ребята прослушали курсы по конструкции, теории, прочности, надежности двигателей. Также им преподавались информационные технологии, автоматика и регулирование двигателей, история российского двигателестроения и русский язык. Собственно, студенты увидели двигатели здесь впервые. И в финале спроектировали двигатель, создали его 3D-модель и провели ряд прочностных и динамических расчетов. В то время как в Европе студенты во время обучения занимаются лишь термодинамическими расчетами. Этим и был вызван интерес ряда зарубежных университетов открытию совместных программ подготовки магистров», – добавил заведующий кафедрой профессор Сергей Фалалеев.

Профессор Сергей Фалалеев также отметил, что французские студенты каждую неделю отправляли отчеты в IPSA, на основе которых руководство французского вуза предложило в следующем году существенно увеличить количество своих студентов в Самаре и выступило с предложением разработать совместную программу подготовки магистров с последующим переходом к подготовке с двойными дипломами.

«Обучение в России отличается от обучения во Франции. Здесь было огромное количество заданий, которые мы выполняли с помощью сложных программных пакетов (NX, ANSYS, ADAMS), которые применяются именно в двигателестроении. Другое серьезное отличие состоит в том, что в России фокусируются на выполнении практических заданий. Перед нами ставили реальные задачи, с которыми можно столкнуться на производстве. Особо хочу отметить уникальное сочетание конструирования двигателей в компьютерном классе с возможностью оперативно посмотреть в ЦИАД конструктивные решения на различных двигателях», – отметил Ромен Деленкур.

«По выходным мы гуляли по городу, отдыхали. По воскресеньям играли в футбол с нашими русскими друзьями, ходили на матч местной футбольной команды. Мы даже прыгнули с парашютом! Мне запомнились наши поездки по России: мы были в Казани, Москве, Санкт- Петербурге и Мурманске. В Мурманске хотели увидеть северное сияние, но не повезло с погодой. Так что теперь есть повод приехать в Россию снова», – говорит Пьеррик Мартин.