9 апреля 2021 года состоялась онлайн церемония торжественного открытия в Самарской области Всероссийского проекта «Цифровой диктант». Это масштабная образовательная акция, где каждый сможет проверить уровень своей цифровой грамотности с 9 по 23 апреля. Проект курируется Министерством массовых коммуникаций и цифрового развития РФ и направлен на поддержку программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В день открытия мероприятия к трансляции, которая велась из Центра цифрового образования детей «IT-Куб», подключились учащиеся Центров «Точка роста» и мини-технопарков школ Самарской области.

В церемонии открытия проекта приняли участие заместитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин, директор института автоматики и информационных технологий Самарского государственного технического университета Николай Губанов, директор учебного центра компании «Открыты код» Ирина Кифоренко

«Наш регион уже в третий раз участвует в проекте «Цифровой диктант» и из года в год количество желающих проверить свои знания об информационных технологиях. Это не случайно мы постоянно участвуем в федеральных IT мероприятиях, проводим свои, некоторые из которых имеют всероссийскую известность, как например фестиваль 404 или соревнования VolgaCTF. Это не только привлекает молодежь к IT, но и другим поколениям дает новые знания о цифровом мире. В прошлом году на этот процесс повлияла пандемия, и многим жителям региона активно овладевать цифровыми знаниями. Такие мероприятия как «Цифровой диктант» продолжат тенденцию повышения уровня знаний в сфере IT у всех слоев населения», – в режиме онлайн рассказал Павел Гокин представителям регионов России о том, опыте, который имеет Самарская область в сфере цифрового просвещения и дал старт проекту «Цифровой диктант».

Задача Цифрового диктанта — прокачать цифровую культуру россиян, развить способность защищать себя в сети и повысить уровень цифровых компетенций. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект проводится в целях мониторинга цифровой грамотности.

Участие в диктанте могут принять все желающие в возрасте от 7 до 18 лет. Он включает онлайн-тестирование на знание базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в Интернете, сбор и анализ программ и проектов, связанных с повышением цифровой грамотности населения.

Каждое тестирование включает 4 смысловых блока (3 основных и 1 дополнительный). Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн.

Участники протестируют свои знания в области поиска информации, software, hardware, безопасности в сети. Акция дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками и сформировать свою личную траекторию развития недостающих знаний и навыков.