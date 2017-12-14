Площадь им. В.В. Куйбышева, капитально отремонтированную в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды», за январские выходные посетили более 100 тысяч человек. На протяжении всех новогодних каникул главная площадь Самары оставалась центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний.

В целом комплексе мероприятий, организованных в дни новогодних каникул, принимали активное участие не только самарцы, но и гости города.

Напомним, что с 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 на пл. им. В.В.Куйбышева работал проект «В гостях у Самарского Деда Мороза». Здесь юных гостей ждала интерактивная программа со сказочными персонажами – путешествие по сказочному лесу-лабиринту. В самой усадьбе гостей встречала новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все желающие могли сфотографироваться с Самарским Дедом Морозом и загадать желание.

Как уточняет Администрация города, впервые в этом году катание на аттракционе «Ледяная горка на площади бесплатное. Прокатиться с горки можно и сейчас, она будет работать до 1 марта. Важно отметить, что катание на аттракционе проводится только на тюбингах компании-организатора, которые также выдаются бесплатно. Время работы аттракциона – с 10.00 до 22.00 ч.

По традиции, все новогодние каникулы на пл. им. В.В. Куйбышева работали два бесплатных катка с прокатом коньков, точки с горячим питанием.

Горожане и гости города с удовольствием фотографировались на фоне ледовых скульптур, установленных к 100-летию «Союзмультфильма»: «Ну, погоди», «Морозко», «Трон и Снежная Королева», «Умка», «Щелкунчик и Маша», «Чебурашка и Гена», «Снеговик-Почтовик». Новогоднее настроение создавали праздничная иллюминация, а также световые фигуры. На площади установлены огромные светящиеся шары, а также арт-объекты, посвященные грядущему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм.

Самарчанка Юлия Уварова пришла на площадь Куйбышева с маленькой дочкой: «Сейчас на площади – наша душа! Новогодние праздники и Рождество объединяют людей. Здорово, когда в городе есть такое прекрасное место, где можно замечательно провести время с семьей!».

Студентка Анна Большова впервые встречала 2018-й год на площади Куйбышева: «Нам с друзьями очень понравилась новогодняя программа, мы сделали множество отличных фотографий, даже с волком Забивакой удалось сфотографироваться. Здесь было столько людей, целое море! Вся эта красота на площади создает праздничное настроение!»