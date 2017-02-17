В областной столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества2017-02-17 16:03
23 февраля в областной столице пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
В 11.00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие первые лица региона, командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.
В 12.00 у монумента «Ладья» на самарской набережной состоится финиш конного казачьего похода по маршруту станица «Борская» –
В 21.00 на самарской набережной у монумента «Ладья» для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30 и 30-ю залпами 2-х салютных установок.
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