15 февраля в 11.00 на площади Памяти (ул. Мичурина/ ул. Осипенко) состоится церемония возложения венков и цветов, посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии примут участие участники боевых действий, представители органов власти, общественных организаций, воспитанники учебных заведений.

В 13.00 на аллее Славы кладбища «Рубежное» пройдет траурный митинг.

Справочно:

15 февраля 2019 года исполняется тридцатая годовщина завершения выполнения задач 40-й общевойсковой армией в Афганистане.

Эта дата внесена в перечень памятных дат России и российский народ отмечает ее как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Через огонь Афганистана прошли тысячи наших земляков-самарцев, 244 из них пали смертью храбрых. На сегодняшний день в Самарской области проживают более 6900 человек.

На территории Самарской области ведется активная общественная работа ветеранскими организациями, объединяющих участников боевых действий в Афганистане и членов их семей. Ветеранами этих организаций проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодежи региона.

В связи с празднованием 30-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана на территории Самарской области спланирован комплекс торжественных памятных мероприятий, в том числе:

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым принято решение о предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, семьям умерших ветеранов боевых действий в Афганистане, инвалидам и ветеранам боевых действий в Афганистане.