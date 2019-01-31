В тридцатую годовщину вывода советских войск из Афганистана в Самаре возложат цветы на площади Памяти2019-02-14 09:26
15 февраля в 11.00 на площади Памяти (ул. Мичурина/ ул. Осипенко) состоится церемония возложения венков и цветов, посвященная 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В мероприятии примут участие участники боевых действий, представители органов власти, общественных организаций, воспитанники учебных заведений.
В 13.00 на аллее Славы кладбища «Рубежное» пройдет траурный митинг.
Справочно:
15 февраля 2019 года исполняется тридцатая годовщина завершения выполнения задач 40-й общевойсковой армией в Афганистане.
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