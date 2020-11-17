Одним из инструментов привлечения инвестиций в Самарскую область являются индустриальные парки, которые сегодня активно развиваются на территории региона. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», а также промпарк «Новосемейкино», который сейчас находится на стадии проектирования инженерной инфраструктуры. Разместить свои производства или логистические центры на этих площадках могут как российские, так и зарубежные компании. Инвесторам здесь предоставляют налоговые преференции, подведенную инфраструктуру и административную поддержку на всех этапах реализации проектов. Создание комфортных условий для ведения бизнеса – стратегия лидерства региона.

«Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей», – отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Площадку промпарка «Преображенка», в котором сегодня размещены 39 компаний, выбирают еще и за его удобное расположение на границе Самары и Волжского района. Свою продукцию здесь производят «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры разместили «Деловые линии», «Вита», «Ашан». В следующем году распределительный центр в «Преображенке» откроет и «Почта России». В его работе будет занято около тысячи человек.

«Особое внимание мы уделяем дальнейшему развитию инвестиционных площадок региона, – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – С учетом успешного опыта «Преображенки», а там уже инвестировано 6,7 млрд. рублей и работает 4,6 тыс. жителей Самарской области, в 2021 году мы начнем осваивать прилегающую территорию для создания еще одного индустриального парка в границах с.п.Лопатино».

На предприятии по производству воротных систем «ДорХан» в «Преображенке» работает 35 человек, здесь выпускается 3 тысячи ворот-рольставен в год. В период пандемии компания не только не сократила производство, но и, наоборот, увеличила его. В планах предприятия – расширение продуктовой линейки и увеличение штата сотрудников на 15%.

«Подход Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в борьбе с пандемией достаточно точечный: у нас поддерживают население, и при этом дают возможность промышленным предприятиям спокойно работать и наращивать производство», – отметил генеральный директор ООО “Дорхан 21 век – Самара” Сергей Сысоев.

Еще один резидент – «Самаратрансавто 2000» – строит в «Преображенке» корпуса для малого и среднего бизнеса. Сегодня здесь возводится второй корпус под «нарезку» складов небольших площадей, условия которого подходят даже для хранения фармацевтической продукции.

«С вызовом времени мы справляемся, благодаря заложенным идеям и формулам ведения бизнеса. Тем более, что в нынешних условиях, в связи с ростом интернет-торговли, потребность в таких индустриальных помещениях только растет. Поддержка нам, как резидентам, оказывается постоянно, ведь промпарк – это живой организм: сети, электричество, вода, развязки, дороги и так далее», – рассказал генеральный директор ООО «Самаратрансавто 2000» Игорь Перлин.

В индустриальном парке “Чапаевск” якорным резидентом является немецкая компания “КНАУФ”, которая построила завод по выпуску сухих строительных смесей.

«Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно, учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично», – считает директор чапаевского филиала компании «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК» Антон Назаров.