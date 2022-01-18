Санитарно-эпидемиологическая обстановка потребовала мобилизации всех ресурсов для работы в осложнившихся условиях: в регионе впервые выявлен штамм «омикрон» – тестирование на COVID-19 показало 13 положительных результатов среди взрослых жителей Самары, еще несколько текстов находятся на экспертизе. В ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции поручено во взаимодействии с региональным министерством здравоохранения и муниципалитетами особенно тщательно следить за изоляцией заболевших и в целом усилить организацию работ по всем направлениям для минимизации рисков и предотвращения стремительного распространения инфекции, поскольку штамм «омикрон» характеризуется очень высокой контагиозностью. Подчеркнем, что наиболее эффективным видом профилактики является вакцинация. При этом повышенное внимание уделяется и реализации других мер для безопасности населения, в том числе пассажиров общественного транспорта и персонала перевозчиков.

Транспортные предприятия не снижают темпы и объемы работ по санитарному содержанию подвижного состава, а представители профильного городского Департамента ежедневно организуют контроль за соблюдением как масочного режима в пассажирском транспорте, так и регламента обязательных процедур – периодичностью наружной и внутренней мойки, а также дезинфекции салонов. Так, сегодня проверка прошла на базе предприятия «Самара Авто Газ», осуществляющего автобусные перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

«В прошлом году в одном из ангаров нашей базы было смонтировано новое автоматическое оборудование для повышения эффективности наружной очистки. Внутри автобусов также тщательно наводят порядок: остатки снежной «каши» удаляются специальными щетками, после чего наступает черед влажной уборки, и далее контактные поверхности орошают дезинфицирующим раствором. У нас круглосуточно трудятся 5 мобильных бригад, сформированных из персонала ремонтной зоны, прошедшего обучение. График спланирован таким образом, чтобы имелась возможность работать, совмещая должности», – рассказала представитель ООО «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Все трудятся с учетом режима усиления.

«Антиковидная обработка общественного транспорта – одна из самых необходимых мер в сложившихся условиях. Процедуры проходят в течение всех суток, но основной объем работ приходится на ночную смену – с 23:00, когда подвижной состав возвращается с рейсов. Трудятся до утра, чтобы к выходу на маршруты весь транспорт был чистым и обеззараженным. Для этого наши перевозчики применяют средства, одобренные Роспотребнадзором: чаще всего это растворы «Хлорамина Б», «Сульфохлорантина Д», перекись водорода. Предприятия закупают их на собственные средства. Дефицита нет, отгрузки и поставки организуются своевременно. Более того, у всех перевозчиков имеется запас, которого хватит на 1-2 месяца, при этом складские помещения регулярно пополняются. И мы следим за тем, чтобы неснижаемый остаток был у всех перевозчиков, – заверил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Есть четкое понимание, что все это крайне важно, чтобы предупредить распространение заболеваемости, заражения всеми известными штаммами коронавируса и другими сезонными ОРВИ. Все комплексные меры будут приниматься и далее, пока эпидемиологическая обстановка не позволит изменить подход».

Стоит отметить, что предусмотрена и дополнительная дезинфекция общественного транспорта.

«В межрейсовое время, когда автобусы находятся на разворотных площадках и ожидают времени следующего выхода на линию, кондуктор и водитель занимаются протиркой контактных поверхностей. Для этого в связи с усилением ежемесячно расходуется порядка 60 литров перекиси водорода. Кроме того, мы тратим около 40 килограммов «Хлорамина Б», который используется в ходе основных работ по дезинфекции», – добавила Анна Замыцкая.

«Я – слесарь, это мой основной фронт работ. Помимо этого, последние три месяца помогаю проводить санобработку, – рассказал сотрудник автотранспортного предприятия Максим Журавлев. – Раствор наносится на все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: поручни, спинки кресел, пол, двери, терминалы. В зоне рециркуляторов стараемся работать максимально аккуратно, чтобы брызги раствора не попали в вентиляторы».

Напомним, что в парке перевозчика свыше 400 единиц общественного транспорта. Большинство салонов укомплектовано сертифицированными аппаратами для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Рециркуляторы функционируют на протяжении всех поездок, чтобы пассажиры, кондукторы и водители чувствовали себя комфортно и безопасно.

Вместе с тем, сотрудники участвуют в прививочной кампании. В настоящее вакцинировали 81% личного состава «Самара Авто Газ». Остальной персонал ожидает ревакцинацию или недавно принят на работу, их будут прививать в обязательном порядке, если для этого не имеется медицинских противопоказаний.

Ежедневно перед сменой работники предприятия получают средства индивидуальной защиты. В частности, каждому экипажу перед выходом на маршрут выделяется 6 масок, а в месяц на предприятии используется около 63 тысяч масок и 21 тысячи пар перчаток.

Уважаемые горожане!

Не игнорируйте профилактические меры!

Носите маску от начала и до конца поездки!

Людям преклонного возраста, с хроническими заболеваниями,

а также не привитым гражданам рекомендуется минимизировать поездки в общественном транспорте.