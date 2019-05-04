7 и 8 мая на площадках ПАО «Кузнецов» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших на моторостроительном предприятии в военные и послевоенные годы, была организована автобусная экскурсия по заводу и праздничный концерт с возложением цветов к Вечному огню.

Ежегодно в преддверии 9 мая ветераны и работники основной площадки ПАО «Кузнецов» собираются на территории предприятия у монумента «Моторостроителям военных лет – фронтовикам и ветеранам труда 1941-1945 гг.», чтобы возложить цветы и вспомнить героический подвиг тех, кто трудился ради обеспечения оборонных задач страны. Вечный огонь был зажжен у мемориальной группы в 1985 году, дав начало традиции встречи разных поколений заводчан в День Победы.

В совете ветеранов ПАО «Кузнецов» в настоящее время состоит 108 участников войны и тружеников тыла, 67 из них прибыли на заводскую площадку, которой отдали многие годы жизни. Для заслуженных «кузнецовцев» была организована экскурсия по предприятию, где в настоящее время строятся новые объекты в рамках Федеральных целевых программ. Ветераны увидели возводимые и реконструируемые корпуса, новое оборудование, ожидающее установки.

Цикл мемориальных мероприятий, приуроченных к Дню Победы, продолжился 8 мая на площадке опытного производства ПАО «Кузнецов» в пос. Управленческий, где у Стелы памяти прошел торжественный митинг и концерт с участием заводской молодежи. Огромная архивная работа была проделана в ОП «Управленческий» к Дню Победы – сотрудники предприятия смогли восстановить имена нескольких работников завода, погибших на фронте и не учтенных в официальной хронике. Фамилии этих людей добавлены на памятную стелу «Кузнецова».

Обращаясь к ветеранам, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев поблагодарил их за боевые и трудовые свершения в годы Великой Отечественной войны и восстановление послевоенного хозяйства разрушенной страны. «Вы ковали победу в тылу, сделав завод крупнейшим моторостроительным предприятием страны. Не было легким и послевоенное время, когда освоение производства ракетных двигателей и изделий марки «НК» требовало от заводчан концентрации всех сил. Ваше отношение к труду и безусловному выполнению поставленных производственных задач — образец для нынешнего поколения работников предприятия, для всех нас. Сейчас задачи не менее масштабны: освоение новых изделий, рост объемов производства, новые направления работы. И выполнять их мы будем, равняясь на вас».

В концертной программе по традиции приняли участие кадеты школы №95, юный представитель заводской династии Леонид Поляков прочитал стихотворение заводского поэта Инны Фишбейн «Вечный огонь», заводская молодежь представила вокально-танцевальную композицию – вальс «В лесу прифронтовом». Финалом мероприятия стало возложение цветов к Вечному огню.