На 1 января 2017 года в реестре граждан – участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9041 человек. Из них 4 464 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.

Государственная программа «Жилье для российской семьи» запущена в 2014 году. Самарский регион одним из первых в России заявил о своем желании принять участие в реализации государственной программы «Жилье для российской семьи». Эта программа дает уникальную возможность реально улучшить жилищные условия большому количеству людей, приобретя в собственность новые, комфортные квартиры с чистовой отделкой по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр в проектах-участниках программы. На 01.01.2017 года в программе участвует 17 проектов общей площадью 990,23 тыс. кв.м. Наиболее крупными из них являются микрорайон «Южный город» (застройщики «Юг-1» и «Юг-2» ГК «Древо», СОФЖИ) и жилой комплекс «Кошелев-Проект» (застройщик ЗАО ППСО АО «Авиакор»). Полный перечень проектов-участников можно найти на сайте областного минстроя http://www.minstroy.samregion.ru в разделе «Жилье для российской семьи».

Органом, курирующим программу в Самарской области, является региональное министерство строительства. Органом, уполномоченным на ведение реестра участников программы, определен региональный оператор Жилищной политики Самарской области Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.