4 декабря, состоялась торжественная встреча победителей на железнодорожном вокзале г.о.Самара. Наш регион участвует в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью уже третий раз. Сборная области состоит из студентов профессиональных образовательных организаций. В этом году участниками Национального чемпионата стали 900 человек из 74 субъектов РФ, чью работу оценивали 700 экспертов.

В компетенции «Ландшафтный дизайн» необходимо было составить композицию в деревянном коробе – изобразить сухой ручей, используя гальку. Михаил Плужников (Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова) занял I место в данной номинации.

«Соперники были достойные. Каждый показал свои знания на высшем уровне. Я участвовал в соревнованиях уже второй раз. В прошлом году занял III место. Благодаря хорошей подготовке, мои учителям и усердным тренировкам в этом году я стал победителем», – поделился Михаил Плужников.

Арина Кисурина (Самарский государственный колледж) завоевала II место в компетенции «Издательское дело».

«На чемпионате мы занимались вёрсткой книги, корректурой текста. Участники готовилась к совершенно другим заданиям, но их поменяли, поэтому было сложно. Победа в соревнованиях – это огромный опыт. Теперь я на шаг ближе к тому профессиональному уровню, к которому стремлюсь», – рассказала девушка.

В компетенции «Массажист» III место занял Дмитрий Ляхов (Кинель-Черкасский филиал Тольяттинского медицинского колледжа), а в компетенции «Медицинский и социальный уход» – Анастасия Гапонова (Тольяттинский медицинский колледж).

Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина:

«Перед нами стоит очень важная задача трудоустроить ребят после того, как они закончат обучение в своих профессиональных образовательных организациях. Уровень компетенций победителей чемпионата соответствует международным требованиям. Этот факт всегда привлекает работодателей».