Команда Самарской области завоевала четыре медали на III Национальном чемпионате «Абилимпикс»2017-12-06 10:41
4 декабря, состоялась торжественная встреча победителей на железнодорожном вокзале г.о.Самара. Наш регион участвует в Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью уже третий раз. Сборная области состоит из студентов профессиональных образовательных организаций. В этом году участниками Национального чемпионата стали 900 человек из 74 субъектов РФ, чью работу оценивали 700 экспертов.
В компетенции «Ландшафтный дизайн» необходимо было составить композицию в деревянном коробе – изобразить сухой ручей, используя гальку. Михаил Плужников (Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова) занял I место в данной номинации.
«Соперники были достойные. Каждый показал свои знания на высшем уровне. Я участвовал в соревнованиях уже второй раз. В прошлом году занял III место. Благодаря хорошей подготовке, мои учителям и усердным тренировкам в этом году я стал победителем», – поделился Михаил Плужников.
Арина Кисурина (Самарский государственный колледж) завоевала II место в компетенции «Издательское дело».
«На чемпионате мы занимались вёрсткой книги, корректурой текста. Участники готовилась к совершенно другим заданиям, но их поменяли, поэтому было сложно. Победа в соревнованиях – это огромный опыт. Теперь я на шаг ближе к тому профессиональному уровню, к которому стремлюсь», – рассказала девушка.
«Перед нами стоит очень важная задача трудоустроить ребят после того, как они закончат обучение в своих профессиональных образовательных организациях. Уровень компетенций победителей чемпионата соответствует международным требованиям. Этот факт всегда привлекает работодателей».
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