Администрация города предупреждает об опасности выхода и выезда на лед2021-12-27 22:12
Администрация городского округа Самара предупреждает горожан об опасности выхода и выезда на лед и необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности.
В Самаре установилась минусовая температура. В ночное время она опускается до 200С. В таких условиях на водоемах происходит процесс ледостава, толщина которого, в большей части, не превышает 10см. При выходе на такой лёд создается опасность для жизни и здоровья граждан.
Администрация городского округа Самара настоятельно рекомендует гражданам не оставлять вблизи водоемов детей без присмотра, воздержаться от переходов и пеших прогулок по льду, особенно любителей зимнего подледного лова рыбы.
Обращаем внимание, что на спусках к рекам Волга и Самара расставлены предупреждающие аншлаги «Переход (переезд) по льду запрещен».
Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.
Телефоны экстренных служб:
- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» – 992-99-99;
- Служба спасения – 01, 101, 112;
- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03, 103.
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