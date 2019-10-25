Россия добилась немалых успехов в снижении уровня потребления алкоголя, но процесс идет медленно. Уровень «пьяной преступности» и смертности от алкоголя высок.

«Сухой закон», который Европейское региональное бюро ВОЗ называет одним из крупнейших «натурных экспериментов» в истории, по разным оценкам, спас 1,2–1,6 млн жизней. Однако эта антиалкогольная кампания, как и две других в СССР, имела краткосрочный эффект.

Комплекс мер по контролю над алкогольной продукцией, которые признаны эффективными, включает повышение акцизов на алкоголь и введение минимальных розничных цен на водку. Изменение ценовой политики по оценкам экспертов больше всего влияет на доступность. Система мониторинга производства и продажи алкогольной продукции (ЕГАИС) позволяет бороться с контрафактным алкоголем, а также оценивать уровни потребления алкоголя в России. Эксперты также признают эффективными меры, связанные с ограничением доступности алкоголя по времени и месту продажи.

Как уточняет Gazeta.ru, до конца года должна решиться судьба еще одной важной инициативы — повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Подобные инициативы выдвигались неоднократно, различаясь только в деталях. Заксобрание Ленинградской области предлагало отпускать спиртное крепче 18 градусов, а единоросс Шамсаил Саралиев выступал за передачу полномочий по повышению возраста регионам.

В начале сентября Минздрав сообщил о согласовании проекта большинством федеральных ведомств и выразил надежду на его рассмотрение до конца года. Абсолютную уверенность в правильности данной меры высказала глава министерства Вероника Скворцова. По ее словам, наибольший вред крепкий алкоголь наносит при его потреблении в возрасте, когда еще продолжают формироваться структуры мозга.

Минздрав призывает выносить на первый план медицинскую составляющую вопроса. В первую очередь речь идет о разрушительном влиянии алкоголя на организм. Неврологи утверждают, что употребление алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы головного мозга еще формируются, приводит к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей. Как отмечает глава Минздрава России Вероника Скворцова, у человека формирование структур мозга завершается в среднем к 21 году.

Исследования также показывают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных.

Аналогичной позиции придерживается и министр Вероника Скворцова. По ее словам, воздействие алкоголя в «ответственный период развития» приводит к появлению патологических зависимостей, с которыми очень трудно бороться.

По данным ВОЗ, общее употребление алкоголя на душу населения в 2003–2016 годах снизилось на 43%: зарегистрированное — на 40%, незарегистрированное — на 48%. Как результат, смертность от всех причин в 2003–2018 годах сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. В том числе благодаря этому в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Причина успеха кроется в государственной политике, которую планомерно проводит Минздрав России, несмотря на противодействие алкогольного и табачного лобби. Как отмечает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, успех государственной политики в этой области связан прежде всего с реализацией всего комплекса мер, основанных на международных исследованиях и рекомендованных ВОЗ.