В Борском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно со специалистами Лаборатории Референтного Центра Россельхознадзора обнаружили на пастбищах около села Гвардейское обширные заросли карантинного сорняка амброзии многолетней. До этого считалось, что данный сорняк-вредитель в Самарской области не произрастает. Из трех видов амброзии у нас распространена лишь амброзия трехразделльная, ее очаги распространены практически по всей территории губернии, за исключением некоторых южных районов (Алексеевского, Большечерниговского). Крупных очагов многолетней и полыннолистной амброзии в Самарской области в последние годы не отмечалось. Теперь же Борский район будет считаться неблагополучным по амброзии многолетней.

Как любой сорняк, амброзия наносит серьезный ущерб местной растительности, как дикорастущим видам трав, которые традиционно идут на корм скоту, так и сельскохозяйственным посевам. При этом амброзия многолетняя является еще более агрессивной по отношению к местным растениям, чем трехраздельная. Распространяется она как семенами, так и посредством разрастания корневой системы, которая угнетает всю зелень вокруг себя, да еще и снижает плодородие почвы, быстро выкачивая из нее все минеральные элементы. Животные не едят амброзию из-за высокого содержания в ней эфирных масел, кроме того, попав в корм коров, она ухудшает вкус молока.

Помимо всего этого, амброзия может нанести экономический ущерб еще и тем, что, если ее семена попадают в зерно, то его такое зерно уже не идет на экспорт в большинство зарубежных стран и запрещено к реализации в «чистых» от амброзии регионах России.

И, наверное, самое неприятное качество амброзии – она является сильнейшим аллергеном для человека, особенно многолетняя. Ее пыльца может вызывать раздражение слизистой оболочки, вызывать насморк, зуд глаз и кожи, кашель и боль в горле. При этом цветет амброзия почти все лето до середины осени.

Родина амброзии – Северная Америка, в Европу ее завезли более 100 лет назад вместе с семенами клевера. С тех пор она широко распространилась по континенту. Ведь, если в Америке у амброзии сотни естесственных врагов, то в Евразии она практически не встречает никаких препятствий. Ей не страшна даже засуха. А семена амброзии не теряют всхожести до 40 лет.

МЕРЫ БОРЬБЫ:

Если вы обнаружили по соседству кустик амброзии, уничтожьте его, пока растение не дало семян. Незначительное количество зарослей сорняка можно просто скосить, но если вы опоздали, и семена амброзии просыпались на землю, готовьтесь к тяжелой, изнурительной борьбе, в которой вам придется объединить все доступные методы.

Скашивание. Этот способ уничтожения амброзии эффективен только в период образования бутонов: если скосить сорняк в период активного роста, она образует в 2-3 раза больше побегов, чем вы уничтожили. Поэтому косить вновь отрастающую амброзию придется 3-5 раз за сезон, не позволяя ей зацвести и дать семена.

Выкапывание или вырывание с корнем. Уничтожение амброзии этим способом дает отличные результаты, но выкапывать сорняк вам придется несколько лет, поскольку молодые ростки еще долго будут появляться на участке.

Химический метод. На обширной территории вручную вам от сорняка не избавиться, придется прибегать к химическим средствам борьбы с амброзией – гербицидам из группы глифосатов.

Вытеснение другими растениями. Специалисты рекомендуют бороться с амброзией ее же оружием, вытесняя сорняк газонной травой и многолетними растениями. На сенокосах и пастбищах можно создавать посадки многолетних злаковых или бобовых трав или высаживать их смешанными рядами. За 2-3 года такие посадки могут полностью подавить амброзию. К травам, способным отвоевать у сорняка территорию, относятся люцерна, лисохвост, овсяница, житняк, эспарцет, кострец безостый, пырей бескорневищный, горчица сарептская.