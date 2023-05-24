Группа якутского отделения общественной организации, созданная благодаря АО «РНГ», приняла участие во втором тематическом слете волонтеров. Мероприятие прошло в местности Ус Хатын и собрало 170 добровольцев со всего региона.

Во время учений для волонтеров были проведены мастер-классы по реагированию на ЧС и оказанию первой медицинской помощи, продемонстрированы основные алгоритмы аварийно-спасательных действий. Кроме того, участников познакомили с оборудованием и спецтехникой оперативных служб.

«Наши добровольцы активно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Благодаря поддержке АО «РНГ» мы планируем увеличить число волонтеров, которые смогут приносить реальную помощь оперативным службам», – прокомментировала председатель Якутского регионального отделения Российского Красного Креста Алена Кычкина.

До конца года, благодаря финансовой помощи компании, РКК подготовит вторую региональную команду добровольцев по реагированию на ЧС. Обучение пройдут 20 человек из 9 муниципалитетов Якутии.