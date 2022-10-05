АО «РНГ» выступило инициатором и генеральным спонсором мероприятия, приуроченного к 100-летию Якутской АССР. В декабре компания подписала договор о сотрудничестве с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) и выделила финансовые средства на выплаты премий победителям.

Основной этап конкурса проводился весной, но из-за высокой занятости педагогов церемонию награждения было решено перенести на осень и приурочить ко Всемирному Дню учителя. Свои заявки на участие подали 305 человек. Это учителя, тренеры и наставники среднего и общего образования со стажем не менее пяти лет, внесшие значительный вклад в просвещение республики. Итоги конкурса подвели в середине апреля: сто лучших представителей своих профессий получили премии по 100 тыс. рублей. Дипломы победителям в торжественной обстановке вручили организаторы конкурса и министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова.

«Конкурс нашел большой отклик у наших педагогов и показал сколько талантливых и ярких представителей этой профессии работает в нашем регионе. Подобные мероприятия не просто востребованы среди преподавателей, но и дают им стимул для дальнейшего развития. Благодарим АО «РНГ» за помощь и надеемся на дальнейшее партнерство», – отметила министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова.

«На наш взгляд символично, что награждение победителей конкурса для работников в сфере образования приурочено ко Дню учителя. От таланта и профессионализма педагогов зависит гармоничное и всестороннее развитие подрастающего поколения, которое призвано определять будущее нашей страны. АО «РНГ» и дальше продолжит вносить свой вклад в сферу образования региона», – прокомментировал генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.

Специалисты компании также планируют принять участие в работе XIV съезда учителей и педагогической общественности Республики Саха (Якутия), который пройдет в г. Якутске в первой декаде октября.