Считают ли жители Самарской области военную службу привлекательной для карьеры?2020-02-24 11:39
Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, как они относятся к карьере военнослужащего.
После прохождения службы в армии 49% задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, 25% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу. 23% даже не задумывались о том, чтобы построить карьеру в армии. Интересно, что среди респондентов с высшим образованием больше всего доля тех, кто продолжил карьеру военнослужащего после армии, но затем ушёл в другую сферу.
50% соискателей Самарской области считают карьеру военнослужащего привлекательной, 42% придерживаются противоположного мнения. Наименее склонными оценивать карьеру военного как привлекательную являются представители сферы искусства и масс-медиа, а также ИT-сферы.
По мнению опрошенных соискателей Самарской области, основными преимуществами карьеры военнослужащего являются (по популярности ответов): – ранний выход на пенсию; – стабильное трудоустройство; – льготы; – зарплата; – значимость профессии, социальный статус; – гарантированный карьерный рост.
В топ-3 главных недостатка карьеры военнослужащего, по мнению респондентов области, входят: частые переезды, ограничения в зарубежных поездках и опасность для жизни.
Опрос проводился с 8 по 16 февраля 2020 среди 5533 российских соискателей.
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