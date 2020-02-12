Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, как они относятся к карьере военнослужащего.

Среди опрошенных соискателей-мужчин Самарской области 52% проходили срочную службу в армии, 48% не проходили. Доля прошедших срочную службу в армии выше среди мужчин со средним и средним специальным образованием, а также среди старшего поколения (более 70% в возрастных группах от 45 лет и старше). Среди представителей рабочих профессий доля прошедших армию составила 60%, в то время как среди работников интеллектуального труда прошли службу лишь 48%.

После прохождения службы в армии 49% задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, 25% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу. 23% даже не задумывались о том, чтобы построить карьеру в армии. Интересно, что среди респондентов с высшим образованием больше всего доля тех, кто продолжил карьеру военнослужащего после армии, но затем ушёл в другую сферу.

50% соискателей Самарской области считают карьеру военнослужащего привлекательной, 42% придерживаются противоположного мнения. Наименее склонными оценивать карьеру военного как привлекательную являются представители сферы искусства и масс-медиа, а также ИT-сферы.

По мнению опрошенных соискателей Самарской области, основными преимуществами карьеры военнослужащего являются (по популярности ответов): – ранний выход на пенсию; – стабильное трудоустройство; – льготы; – зарплата; – значимость профессии, социальный статус; – гарантированный карьерный рост.

В топ-3 главных недостатка карьеры военнослужащего, по мнению респондентов области, входят: частые переезды, ограничения в зарубежных поездках и опасность для жизни.

Опрос проводился с 8 по 16 февраля 2020 среди 5533 российских соискателей.