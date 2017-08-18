В Самарской области пройдет военный форум «Армия - 2017»2017-08-22 17:07
С 25 по 27 августа 2017 года в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» на территории военного полигона «Рощинский» пройдет выставка вооружения и военной техники.
Дата и время проведения выставки:
Торжественное открытие выставки состоится 25 августа в 15.00.
Выставка вооружения, военной и специальной техники «Армия – 2017» на полигоне «Рощинский» будет проводиться на нескольких площадках:
Площадка демонстрации огневых возможностей стрелкового оружия и боевой техники в ходе выполнения упражнений стрельб;
Площадка ежедневного розыгрыша тактических действий мотострелкового взвода;
Площадка статического показа военной техники и вооружения.
Спланированы показательные выступления разведывательных подразделений. Практические действия по выполнению задач инженерного обеспечения. Проведение радиационной, химической и биологической разведки маршрута, постановка дымовой завесы, подготовка авторазливочной станции к работе. Практические действия подразделений артиллерии.
В целях патриотического воспитания будут развёрнуты: выставка военно-экспозиционного отдела Дома офицеров Самарского гарнизона «История Центрального военного округа в лицах» и экспозиция «Музея истории войск РХБЗ». Военный комиссариат Самарской области установит и организует работу пункта отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту.
Будут предоставлены площадки ЦСКА и регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области.
© 443000.ru