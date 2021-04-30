Сегодня, 7 мая, заканчивается приём заявок на участие в «Бессмертном полку онлайн». Успейте зарегистрировать своего героя, чтобы 9 мая в 15:00 он прошёл в едином строю самарского «Бессмертного полка онлайн». Приём новых заявок ограничен датой 7 мая, поскольку необходимо успеть сформировать все региональные потоки. В этом году большое значение придается вопросам кибербезопасности, а также модерации получаемых заявок. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части онлайн-шествия, где демонстрировались фотографии их близких.

Участие в проекте «Бессмертный полк онлайн» – не просто акция Памяти, которая пройдёт 9 мая. Память о героях живет каждый день! Подав заявку на участие в онлайн-параде, каждый участник также может воспользоваться ресурсом «Банк памяти». Это проект, благодаря которому каждый сможет сохранить память о своих героях в одном пространстве. Он также позволяет найти других ветеранов, участвовавших в тех же операциях и событиях войны, что и ваш ветеран. Для добавления заявок с ветеранами в проект «Банк памяти», необходимо перейти в личном кабинете по кнопке в баннере с информацией о «Банке памяти» https://sber9may.ru/ и следовать инструкциям.

Принимайте участие в проекте «Бессмертный полк онлайн»: подайте заявку на сайте проекта https://2021.polkrf.ru, через социальные сети ВК https://vk.com/polk_app и Одноклассники https://ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» https://sber9may.ru/.

Напомним, шествие будет транслироваться на местном телевидении, городских экранах и т.д. Жители Самарского региона смогут увидеть единый строй своих героев в эфире телеканалов «Самара 24», «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», а также в пабликах «Самарская область» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция пройдёт и на экранах мультимедийного комплекса на склоне к Волге у площади Славы г.Самары. На федеральных ресурсах прямой эфир онлайн-шествия можно будет посмотреть на сайте https://2021.polkrf.ru/, на площадке «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО.

По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.