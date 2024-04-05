27 апреля по всей стране прошел Всероссийский субботник. Его частью стали и самарцы. В рамках месячника по благоустройству и озеленению жители вновь вышли наводить чистоту в городе. Участие в субботнике приняла и Глава Самары. Елена Лапушкина, вместе с членами движения «Самарский КВН», приводила в порядок сквер Мичурина, который располагается вблизи Трамвайно-троллейбусного управления. В 2018 году общественное пространство было благоустроено на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Сегодня проводим последний субботник – Всероссийский. Несмотря на то, что день рабочий – много людей вносят свой вклад в красоту Самары, – отметила Елена Лапушкина. – Я благодарю каждого, кто принял участие в месячнике по благоустройству: школьников и студентов, работников предприятий и организаций, активных жителей. Спасибо всем за совместную работу и любовь к городу. Мы создали по-настоящему весеннее настроение».

Во время субботника сквер убирали от мусора и прошлогодней листвы, приводили в порядок пешеходные дорожки, газоны и клумбы.

«Раз в год мы с ребятами выходим, чтобы сделать город чище и краше. Традиция эта заложена давно, больше 10 лет назад, – поделился руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. – Помогать – инициатива самих участников. Делаем это весело и находчиво. Я думаю, что это хорошее социальное объединение, потому что где еще, как не на субботнике, встретиться, поделиться хорошим настроением и сделать доброе дело для города».

Всего же, по состоянию на 12 часов, участие в уборке города приняли более 34 тысяч человек, десять тысяч из которых – жители Самары. Задействована 361 единица техники. Было вывезено свыше 1600 кубометров мусора. По традиции работали и трудящиеся промышленных предприятий, учреждений соцсферы и других организаций. Активно наводили порядок и профильные службы, для которых уборка не заканчивается в апреле, ведь впереди – ежедневные задачи в рамках летнего содержания города.

В сквере Мичурина во время субботника, как и во многих других местах, работали волонтеры, которые помогали всем желающим отдать свой голос за территории, которые будут обновлены в 2025 году. Напомним, что до 30 апреля в Самаре продолжается голосование за благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В этом году участвуют 20 претендентов. Посмотреть и выбрать понравившейся объект можно на платформе 63.gorodsreda.ru или по прямой ссылке – https://pos.gosuslugi.ru/lkp.

После наведения порядка в сквере Мичурина, Глава Самары посетила улицу Ленинградскую. Совместно с представителями депутатского корпуса, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары, Департамента экономического развития, инвестиций и торговли города, а также с представителями подрядной организации, которая обслуживает, в том числе, Самарский район, было проверено содержание пешеходной зоны, газонов, фонтанов, малых архитектурных форм, объектов потребительского рынка.

В ходе осмотра выявили замечания, которые предстоит устранить.

«Регулярно весной и в преддверии праздника осматриваем Ленинградскую – одну из самых популярных у туристов и горожан улиц Самары, как она обслуживается, содержится. Увидели несколько недостатков: необходимо закрасить граффити, убрать незаконные вывески, привести входные группы организаций потребрынка в порядок, выровнять плиточное покрытие, устранить просадки колодцев, за которые отвечают ресурсоснабжающие и обслуживающие организации. Глава города поставила задачи соответствующим департаментам, и они будут решены в кратчайшие сроки», – рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов.

Уже в ближайшие дни на Ленинградской начнется высадка цветов и будут включены фонтаны.

Осмотрели и улицу Куйбышева, которая сейчас находится на комплексном ремонте. От площади Революции до Шостаковича планируют заменить плитку, высадить новые деревья, обновить ограждения и многое другое.

«Обратила внимание Администрации Самарского района на необходимость вести постоянную работу с собственниками зданий и следить за внешним видом наших центральных улиц», – подчеркнула Елена Лапушкина.