24 июня в 11:00 на Царевом Кургане начнет свою работу фотовыставка Андрея Вострова и Валерия Безрученко «Волга. Самарская Лука».

На выставке будет представлено 40 фоторабот, которые отражают красоты Самарской Луки. На торжественном открытии выступит заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Красоты Волги и Самарской Луки должен увидеть каждый. Вертолетная съемка в разные погодные условия и времена года делает эту экспозицию поистине уникальной.

«Это наш подарок землякам, которые возможно, и не представляют, в каком прекрасном месте мы живём. Нам бы хотелось дать пищу для размышления, чтобы, рассматривая красивые фотоснимки, люди захотели сохранить это великолепие и стали воспринимать природу своим родным домом», – делятся организаторы.

Напомним, что совсем недавно состоялось благоустройство территории Царева кургана – была установлена туристическая навигация, которая делает пребывание туристов не только увлекательным, но и познавательным.

Приглашаем к участию в пресс-туре представителей СМИ и блогеров!

Для аккредитации и участия в мероприятии необходимо до 18:00 23 июня 2021 года направить информацию (телеканал/издание /блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон, e-mail) на электронную почту depturpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ заявка заполняется отдельно!

Контактные данные: Никитина Елена Александровна – консультант департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Телефон: 333-32-61

Программа:

08:30 Выезд от департамента туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19);

11:00 Авторская фотовыставка Андрея Вострова и Валерия Безрученко «Волга. Самарская Лука»;

13:00 Прибытие к департаменту туризма министерства культуры Самарской области (Волжский проспект, 19).