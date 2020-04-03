Последние данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний можно считать положительными или, по крайней мере, обнадеживающими. Как выясняется, более 80 процентов диагностированных случаев коронавируса не представляют серьезной угрозы для здоровья. Вирус COVID-19 – это самая большая угроза для пожилых людей и людей, страдающих от хронических заболеваний. Посмотреть интерактивную карту распространения инфекции в России и других странах можно на сайте Coronavirus-Control.ru .

Низкая смертность от коронавируса

Эта информация получена в результате обследования, проведенного 11 февраля этого 2020 года, поэтому она максимально актуальна и отражает нынешнее состояние эпидемии в Китае, где зарегистрировано подавляющее большинство всех случаев инфицирования. Между тем, китайский коронавирус также получил свое официальное название и в настоящее время в обращении находятся два: COVID-19 и SARS-CoV-2, которые используются на взаимозаменяемой основе. Были проанализированы медицинские данные пациентов, у которых вирус был подтвержден или подозревается, в результате чего группа составила более 72 тыс. человек.

Исследование показало, что почти 81% случаев коронавируса можно классифицировать как доброкачественные и не опасные для здоровья и жизни. Среди проанализированных случаев было зарегистрировано чуть более 1000 смертей, что составляет 2,3% от общего числа.

Смертность от COVID-19 увеличивается с возрастом. Для людей моложе 39 лет она составляет всего 0,2%, а для пациентов старше 70 лет – 8%.

Сердечные заболевания и диабет – самая большая угроза для людей с COVID-19.

Анализ показал, что сегодня последствия эпидемии коронавируса гораздо мягче, чем последствия эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, которая также вспыхнула в Китае. Средний уровень смертности от эпидемии составлял от 14 до 15%. Хотя данные за весь период эпидемии имеются и трудно представить, что смертность от коронавируса начнет расти настолько резко, что достигнет такого высокого уровня смертности.

Также удалось определить, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса. Речь идет о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, гипертонией, раком и диабетом. Последние данные также показывают, что тенденция к заражению уменьшается, а частота заболеваний медленно начинает снижаться. По их мнению, это связано с широким спектром информации о риске и необходимости принятия контрмер, таких как ношение масок, частое мытье рук и быстрое обращение к врачам в случае появления симптомов, которые могут указывать на COVID-19.

Защитит ли маска от коронавирусной инфекции?

Хирургическая маска изготавливается из нескольких слоев нетканого полотна, приспосабливается к лицу с помощью эластики, прикрепленной за ухом. Ношение масок стало настолько распространенным в Китае, что у многих производителей закончились поставки, и они стали дефицитным и недоступным товаром.

Однако следует помнить, что стандартная хирургическая маска сама по себе может быть источником микроорганизмов, которые остаются на ее поверхности или могут вырваться через боковые края. Такие маски нельзя использовать многократно, а руки необходимо тщательно мыть после каждого прикосновения.

Продолжающаяся ликвидация вирусной опасности особенно важна в случае коронавируса, поскольку его частицы остаются жизнеспособными до 9 дней, намного дольше, чем в случае вируса гриппа, который “исчезает” через 24 часа.