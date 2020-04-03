Для кого коронавирус представляет реальную угрозу, а также защитит ли маска от инфекции?2020-04-04 22:07
Последние данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний можно считать положительными или, по крайней мере, обнадеживающими. Как выясняется, более 80 процентов диагностированных случаев коронавируса не представляют серьезной угрозы для здоровья. Вирус COVID-19 – это самая большая угроза для пожилых людей и людей, страдающих от хронических заболеваний. Посмотреть интерактивную карту распространения инфекции в России и других странах можно на сайте Coronavirus-Control.ru.
Низкая смертность от коронавируса
Эта информация получена в результате обследования, проведенного 11 февраля этого 2020 года, поэтому она максимально актуальна и отражает нынешнее состояние эпидемии в Китае, где зарегистрировано подавляющее большинство всех случаев инфицирования. Между тем, китайский коронавирус также получил свое официальное название и в настоящее время в обращении находятся два: COVID-19 и SARS-CoV-2, которые используются на взаимозаменяемой основе. Были проанализированы медицинские данные пациентов, у которых вирус был подтвержден или подозревается, в результате чего группа составила более 72 тыс. человек.
Исследование показало, что почти 81% случаев коронавируса можно классифицировать как доброкачественные и не опасные для здоровья и жизни. Среди проанализированных случаев было зарегистрировано чуть более 1000 смертей, что составляет 2,3% от общего числа.
Смертность от COVID-19 увеличивается с возрастом. Для людей моложе 39 лет она составляет всего 0,2%, а для пациентов старше 70 лет – 8%.
Сердечные заболевания и диабет – самая большая угроза для людей с COVID-19.
Анализ показал, что сегодня последствия эпидемии коронавируса гораздо мягче, чем последствия эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, которая также вспыхнула в Китае. Средний уровень смертности от эпидемии составлял от 14 до 15%. Хотя данные за весь период эпидемии имеются и трудно представить, что смертность от коронавируса начнет расти настолько резко, что достигнет такого высокого уровня смертности.
Также удалось определить, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса. Речь идет о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, гипертонией, раком и диабетом. Последние данные также показывают, что тенденция к заражению уменьшается, а частота заболеваний медленно начинает снижаться. По их мнению, это связано с широким спектром информации о риске и необходимости принятия контрмер, таких как ношение масок, частое мытье рук и быстрое обращение к врачам в случае появления симптомов, которые могут указывать на COVID-19.
Защитит ли маска от коронавирусной инфекции?
Хирургическая маска изготавливается из нескольких слоев нетканого полотна, приспосабливается к лицу с помощью эластики, прикрепленной за ухом. Ношение масок стало настолько распространенным в Китае, что у многих производителей закончились поставки, и они стали дефицитным и недоступным товаром.
Продолжающаяся ликвидация вирусной опасности особенно важна в случае коронавируса, поскольку его частицы остаются жизнеспособными до 9 дней, намного дольше, чем в случае вируса гриппа, который “исчезает” через 24 часа.
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