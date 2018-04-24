27 апреля 2018 года на территории Самарской области состоится традиционная ежегодная региональная акция «Всероссийский День посадки леса».

Акция по посадке леса пройдет в Ставропольском лесничестве (Федоровского участкового лесничества в квартале 51 выделах 6,7,8) на площади 18,7 га.

Организатор мероприятия: министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Традиционно в акции принимают участие жители городских округов Самара и Тольятти, школьники, студенты ВУЗов, сотрудники администраций городских округов и муниципальных образований региона, депутаты партии «Единая Россия», сотрудники федеральных органов исполнительной власти, сотрудники органов исполнительной власти Самарской области, Самарская лесосеменная станция филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Оренбургской области». В этом году также присоединятся новые участники – Областной студенческий совет и несколько общественных организаций.

Во время проведения Центральной Региональной акции «Всероссийский День посадки леса» будет высажено более 50 тысяч сеянцев березы и сосны.