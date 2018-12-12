Главный Дед Мороз России приедет в Самару 21 декабря.

Стало известно, когда в Самару приедет Дед Мороз в 2018 году: главный волшебник страны с подарками и мешком чудес прибудет в наш город 21 декабря.

Именно на этот день традиционно запланирован большой праздник. Дедушка сначала отправится в тур по социальным учреждениям: он встретится с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Потом зимний волшебник зажгет огни на главной елке города на площади Куйбышева. В этом году новогодняя красавица будет особенной – власти города обещают украсить ее медиагирляндами.

- В Тольятти Дед Мороз отправится на следующий день 22 декабря. Полная программа визита будет известна позже, – сообщили в резиденции Деда Мороза.

Правда в тольяттинской мэрии планами уже поделились: здесь с 15.00 будет проходить праздник на Центральной площади, Дед Мороз также зажгет огни на главной елке. Обещают конкурсы и подарки.

Встретиться с Дедом Морозом сможет любой ребенок, достаточно приехать на площадь Куйбышева. А уже сейчас волшебнику можно просто написать:

Официальный почтовый адрес:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Кстати, 18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения. Его приехали поздравить сказочные герои со всей страны и даже из зарубежья.

А еще мы узнали, о чем уже пишут самарцы – дети и взрослые – Деду Морозу.