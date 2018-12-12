Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Самару2018-12-19 08:51
Главный Дед Мороз России приедет в Самару 21 декабря.
Стало известно, когда в Самару приедет Дед Мороз в 2018 году: главный волшебник страны с подарками и мешком чудес прибудет в наш город 21 декабря.
Именно на этот день традиционно запланирован большой праздник. Дедушка сначала отправится в тур по социальным учреждениям: он встретится с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Потом зимний волшебник зажгет огни на главной елке города на площади Куйбышева. В этом году новогодняя красавица будет особенной – власти города обещают украсить ее медиагирляндами.
- В Тольятти Дед Мороз отправится на следующий день 22 декабря. Полная программа визита будет известна позже, – сообщили в резиденции Деда Мороза.
Правда в тольяттинской мэрии планами уже поделились: здесь с 15.00 будет проходить праздник на Центральной площади, Дед Мороз также зажгет огни на главной елке. Обещают конкурсы и подарки.
Встретиться с Дедом Морозом сможет любой ребенок, достаточно приехать на площадь Куйбышева. А уже сейчас волшебнику можно просто написать:
Официальный почтовый адрес:
162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.
Кстати, 18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения. Его приехали поздравить сказочные герои со всей страны и даже из зарубежья.
А еще мы узнали, о чем уже пишут самарцы – дети и взрослые – Деду Морозу.
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