Министерство строительства Самарской области опубликовало приказ «О признании нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемных объектов». В списке два недостроя.

Нецелесообразным завершением строительства признан проблемный объект, расположенный по адресу г. Самара, ул. Димитрова 74А секция Б, и п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная д.3, ООО СК «Новация».

Согласно Постановлению Правительства Самарской области № 927 от 13.12.2019г., пострадавшим участникам долевого строительства, удовлетворение которых невозможно в связи с признанием нецелесообразным и невозможным завершения строительства проблемного объекта, будут предложены денежные выплаты или удовлетворение прав требований вне проблемного объекта.

Граждане указанных объектов могут обратиться в министерство, чтобы подать заявление с указанием выбранного способа государственной поддержки, после отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением короновирусной инфекции.