Для первоклассников рекомендовано перенести начало дополнительных каникул на 7 февраля. Такое решение было принято на заседании городского оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло в пятницу, 4 февраля.

Заместитель руководителя Департамента образования Самары Алексей Селезнёв доложил, что по причине заболевания на занятиях отсутствуют 25843 человека – это 21% от общего числа учащихся. Из них из-за коронавируса на больничном находятся 2310 учеников. На карантин закрыты 1279 классов, 26 учебных учреждений полностью приостановили свою работу. Отмечается и рост заболеваемости среди сотрудников образовательных учреждений. На сегодняшний день болеет 2985 работников школ.

«За предыдущие четыре дня отмечен стремительный рост числа заболевших сотрудников общеобразовательных учреждений Самары и школьников среднего звена, в том числе увеличиваются случаи заболевания коронавирусом. Это необходимая мера, чтобы максимально разделить коллективы учащихся и не останавливать при этом образовательный процесс», – отметила Глава Самары Елена Лапушкина.

Ученики 2-4, 9 и 11 классов продолжат очное обучение с неукоснительным соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований. Образовательный процесс должен быть выстроен без смешения коллективов – за каждым классом закреплён свой кабинет.

Все самарские школы сегодня оснащены средствами для дезинфекции рук и рециркуляторами воздуха, проводится профилактическая и очаговая дезинфекция помещений. Глава города подчеркнула, что необходимо усилить температурный контроль при входе в учебное заведение, детей и сотрудников школ отправлять домой при первых признаках ОРВИ.

Решение о продлении или прекращении дистанционного обучения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.