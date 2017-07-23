Активисты ОНФ поддерживают идею сделать портал «Добровольцы России» федеральным ресурсом и считают, что сайт даст возможность не только участвовать в волонтерских мероприятиях и проектах, но и объединить в одном месте запросы и предложения волонтерской помощи, поступающие из любой точки страны.

В ходе общения в апреле с президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным участники Медиафорума ОНФ аргументировали предложение о создании единого федерального ресурса тем, что волонтерское движение в стране растет: увеличивается число добровольцев, участвующих в подготовке и проведении спортивных, экологических, патриотических мероприятий, акциях социальной направленности, работающих в хосписах, домах ребенка и так далее. Однако те, у кого возникает желание посвятить часть своего свободного времени такой работе, часто просто не знают, с чего начать, куда обратиться, где именно необходима их помощь. И единый портал мог бы стать именно таким местом, считают в ОНФ.

Согласно исследованию Центра изучения гражданского общества Высшей школы экономики, с 2014 до 2017 г. готовность россиян жертвовать деньги выросла с 33 до 47%, а готовность добровольно поработать в качестве волонтера – с 29 до 50%. На основании этого ученые делают вывод, что в обществе наблюдается рост интереса к добровольчеству и социально полезной деятельности.

Поэтому эксперты ОНФ поддержали предложение использовать в качестве базы для объединения будущих и действующих волонтеров страны портал «Добровольцы России», который на сегодня является наиболее разработанным и функциональным из всех подобных ресурсов.

Портал сопровождения волонтерской деятельности «Добровольцы России» был создан в 2016 г. Ассоциацией волонтерских центров и Федеральным агентством по делам молодежи. После того как участники Медиафорума ОНФ в апреле обсудили с президентом РФ рост волонтерского движения в стране и необходимость создания единого портала, объединяющего всех добровольцев, глава государства поручил правительству подготовить предложения на этот счет. Кабинет министров прислал в ОНФ доклад, в котором предлагает создать единый федеральный ресурс для освещения деятельности волонтеров на базе существующего портала «Добровольцы России».

Сайт обладает широкими функциональными возможностями, отслеживает актуальные новости из жизни волонтерского сообщества России, помогает объединять усилия добровольцев и предложения об участии в мероприятиях и проектах в одном месте, позволяет вести книжку волонтера в электронном виде, проходить обучение.

Однако портал в перспективе нуждается в расширении и новостного раздела, и представленности волонтеров из разных городов и регионов страны, считают эксперты.

«Конечно, организаторам еще предстоит превратить портал добровольцыроссии.рф в федеральный в полном смысле этого слова, объединив на нем максимальное число волонтерских организаций. Этот процесс будет зависеть от тех возможностей, которые сайт сможет предоставлять добровольцам и их объединениям. Кроме того, я считаю необходимым стимулировать развитие волонтерского движения, участники которого тратят немало времени и сил, получая взамен лишь моральное удовлетворение. Речь может, к примеру, идти о президентских стипендиях для добровольцев, премии «Доброволец России», призах от бизнеса, спонсирующего мероприятия с участием волонтеров, их упоминание в социальной рекламе и так далее», – предложил в свою очередь директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев», член Центрального штаба ОНФ Алексей Транцев.

Сейчас портал «Добровольцы России» представляет собой удобную систему сопровождения добровольческой деятельности в России. На сегодня портал объединяет 9,5 тыс. волонтеров и 480 организаций.