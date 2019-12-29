Телеканал RTVI упрекнул Первый канал в копировании телешоу Doc Talk, которое выходит на RTVI с 9 сентября 2019 года. Как отмечается на сайте телеканала, программа, премьеру которой федеральный канал запланировал на 10 февраля, похожа не только по названию («Док-Ток»), но и по формату, об этом пишет Lenta.ru

«Первый канал анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату RTVI. Полностью. Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один», — отмечается на сайте телеканала.

4 февраля Первый канал раскрыл подробности нового шоу, ведущими которого будут Собчак и Александр Гордон. Сообщалось, что формат шоу под названием «Док-Ток» не имеет аналогов на российском телевидении.

Свежий анонс шоу с Собчак появился 2 февраля. Впервые «Док-Ток» выйдет в эфир вечером 10 февраля. Ожидается, что первый выпуск будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным по делу о драках в октябре 2018 года в центре Москвы.