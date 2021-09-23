Банк ДОМ.РФ сделал снижение ставки по рефинансированию ипотечных кредитов и предоставил своим клиентам дополнительную скидку.

Скидка доступка при регистрации заявки онлайн через личный кабинет на сайте банка, рассказали в пресс-службе банка.

Директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин: “На данный момент ставки по рефинансированию в Банке ДОМ.РФ вновь снижены. Кроме того, мы непрерывно работаем над тем, чтобы сделать процесс перекредитования более простым, понятным и быстрым. А тем, кто пользуется такими удобными инструментами Банка как электронная форма подачи заявки, мы решили предоставить дополнительные скидки”.

Как сообщает Интерфакс , максимальное снижение – 0,95 п.п. при сумме кредита до 90% от стоимости объекта.

В настоящее время возможна выдача ссуды на рефинансирование ипотечного кредита в размере 7,6%, которая распространяется на сумму ссуды до 90% от стоимости имущества, а также с учетом специальной скидки 0,5 п.п. при заполнении онлайн-заявки и 0,7 п.п. для зарплатных клиентов ДОМ.РФ Банка при подтверждении доходов с выпиской из Пенсионного фонда РФ.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка ДОМ.РФ онлайн.