Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ успешно завершил размещение первого выпуска облигаций. Целью размещенных облигаций является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства нового жилья. Стоит отметить, что по инициативе президента РФ Владимира Путина механизм разработанный ДОМ.РФ , станет одним из главных инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.

«Дебютный выпуск – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», – прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Как сообщает Лента.ру , эмитент облигаций — ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100 процентов принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению — АО «Банк ДОМ.РФ». Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей.

Выпуск облигаций соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования — принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.