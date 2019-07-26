Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить их отношение к дресс-коду. 63% соискателей Самарской области отмечают, что у них на работе нет строгого дресс-кода, но шорты и короткие юбки надевать нежелательно. Строгие требования к внешнему виду сотрудников есть у 25% соискателей области.

Чаще всего дресс-код отсутствует в сфере маркетинга, рекламы, PR и в профобласти «Искусство/масс-медиа». При этом в летний период у трети соискателей нашего региона меняются правила дресс-кода, а 25% отмечают, что у них бывают дни свободные от дресс-кода.

За несоблюдение дресс-кода соискателей Самарской области могут наказать рублём. 14% опрошенных заявляют, что в их компаниях за подобного рода нарушение можно получить штраф или вычет из зарплаты. Половина работодателей ограничиваются устным замечанием.

Получив полностью устраивающее предложение о работе, 16% работников области точно или скорее всего отказались бы принять его из-за необходимости соблюдать дресс-код. Наиболее принципиально к наличию дресс-кода относятся ИТ-специалисты. Почти каждый десятый соискатель Самарской области считает, что дресс-кода не должно быть ни на какой работе. 14% убеждены в обратном. Больше всего сторонников дресс-кода в сфере добычи сырья и автомобильном бизнесе.

«Чем моложе соискатели, тем чаще они считают, что дресс-код должен отсутствовать на любой работе. Более взрослые работники лояльнее относятся к его наличию. Более того 21% сотрудников 45+ склоняются ко мнению, что строгие требования к внешнему виду работников должны быть во всех сферах и компаниях», – комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.