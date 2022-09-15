Депутаты Самарской губернской думы на очередном заседании приняли поправки в закон, предусматривающие поддержку жителей Самары, которые попадают под расселение из-за строительства станции метро «Театральная», следует из данных табло, которое транслировалось онлайн.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что во время изъятия у самарцев жилых помещений из-за строительства станции метро выяснилось, что ряд граждан проживают в коммунальных квартирах и занимают в них небольшие площади. При этом в большинстве случаев эти дома находятся в неудовлетворительном состоянии, что влияет на их стоимость. По нескольким объектам размер возмещения за 1 кв. метр определен ниже среднерыночной стоимости 1 кв. метра по муниципальным образованиям региона.

Поправки были разработаны по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «С одной стороны, мы решаем инфраструктурную задачу, а с другой — должны улучшить жилищные условия людей, которые сейчас проживают в старых и аварийных домах. Мы вышли на параметры по компенсационным выплатам за квадратный метр, исходя из средней рыночной стоимости, которая утверждена правительством области», — отметил глава региона.