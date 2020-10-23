В четверг, 29 октября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание региональной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители областных министерств, представители правоохранительных органов, главы муниципалитетов.

Заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Самарской области Оксана Нерушина доложила о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По ее данным, существенно сократилось число совершенных подростками тяжких преступлений. На 33% меньше было совершено убийств, на 60% – случаев причинения тяжкого вреда здоровью, на 18% – разбоев. На 9,2% уменьшилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Вместе с тем, ситуация по уровню подростковой преступности в целом остается тревожной. По итогам 9 месяцев 2020 года число правонарушений среди подростков выросло на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Больше половины правонарушений составили преступления против собственности.

Количество несовершеннолетних нарушителей закона снизилось на 7,9% к аналогичному периоду 2019 года. Однако это говорит о том, что подростки совершают правонарушения повторно.

Виктор Кудряшов спросил, были ли предприняты со стороны правоохранительных органов дополнительные усилия по профилактике подростковой преступности в период пандемии.

«Коллеги, необходимо глубоко проананализировать ситуацию. Прошлый год школьники заканчивали дистанционно из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. По тем же причинам летнюю оздоровительную кампанию мы провели не в полном объеме. Это могло оказать влияние на уровень подростковой преступности. Необходимы были усиленные меры профилактики, особое внимание к подросткам в этот период», – отметил первый вице-губернатор.

Оксана Нерушина сообщила, что полицейские провели 3130 ночных рейдов в местах возможного скопления подростков, это на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Руководитель управления организации опеки и попечительства департамента социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Людмила Дроздова отметила, что эффективные инструменты профилактики правонарушений среди несовершеннолетних предлагают государственные программы. В частности, в регионе действует 9 комплексных центров социального обслуживания населения, в которых есть отделения семьи и детства. Там специалисты работают с семьями, в которых нарушаются права ребенка.

Людмила Дроздова также сообщила, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 3 апреля 2020 года была введена новая система предоставления услуг жителям в режиме онлайн. К настоящему моменту специалисты дали уже 1445 онлайн-консультаций по воспитанию детей без насилия, сохранению брака и т.д.

Виктор Кудряшов отметил, что все организации, работающие в системе профилактики подростковой преступности, ведут большую работу. Вместе с тем, ослаблять внимание к этой проблеме ни в коем случае нельзя.

«Коллеги, статистика тревожная. Мы должны задуматься об эффективности нашей работы, предложить новые инструменты профилактики», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

По итогам рассмотрения вопроса председатель областного Правительства призвал участников межведомственной комиссии разработать алгоритм социального обслуживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы и имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Члены комиссии пришли к решению о необходимости проводить больше тренингов для подростков, склонных к совершению правонарушений, усилить взаимодействие с общественными организациями. Особое внимание нужно уделить ребятам и семьям, в которых совершаются преступления повторно, подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Виктор Кудряшов поручил подготовить к следующему заседанию комиссии информацию об отдельных мерах профилактики в отношении таких подростков, каждый случай рецидива будет рассмотрен индивидуально.

На заседании комиссии обсудили также вопрос о понуждении наркозависимых подростков к прохождению курсов лечения и реабилитации. Сейчас направить несовершеннолетних на такое лечение можно только по решению суда. В настоящее время, по мнению экспертов, этот механизм не задействован в полной мере. За год такие судебные решения в Самаре были вынесены лишь в отношении двух подростков.

«Здесь ситуацию нужно переломить. Необходимо, чтобы дела подростков, которым поставлен диагноз «наркомания», не в девяноста или восьмидесяти, а в ста процентах случаев передавались в суд. По каждому таком подростку необходимо добиваться решения о понуждении к лечению», – заключил Виктор Кудряшов.