Проект регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты. С момента запуска ЭкоМобиля сотни жителей уже смогли сделать свой вклад в сохранение ресурсов.

28 апреля ЭкоМобиль приехал к стенам самарского политеха. Одной из первых вторсырье сдала Руфина Зайнулина. Студентка третьего курса института нефтегазовых технологий, в будущем — профессиональный эколог. Девушка уже год как сортирует отходы. Семья сначала подтрунивала над ней, а сейчас даже помогает.

«Думаю, что ЭкоМобиль — очень полезный проект. Он помогает населению начать сортировать отходы и понять, насколько это важно для нашего будущего. Как будущий эколог отмечу, что сортировка мусора уменьшает количество и объём свалок. Помогает ввести отходы во вторичный оборот», — отметила студентка СамГТУ Руфина Зайнуллина.

У ЭкоМобиля было многолюдно. Студенты принесли большое количество макулатуры — распечатки, лекции, ненужные тетради. Быстро наполнялись контейнеры и под другие фракции — пластик разных маркировок, крышечки, стекло, железо. А накопитель под ненужные вещи и вовсе пришлось несколько раз освобождать для следующей партии. Одежда и обувь в хорошем состоянии отправятся в малоимущим, которые будут рады таким обновкам.

«Мы особо не готовились к акции регоператора, потому что в нашем вузе уже давно продвигаем идею раздельного сбора отходов. У нас есть клуб „ЭкоЖизнь“, который активно занимается сбором макулатуры. Это для нас текущая, нормальная деятельность. Наш партнёр — региональный оператор ЭкоСтройРесурс — предложил провести акцию с ЭкоМобилем. И здорово, что наши студенты откликнулись и принесли отсортированное вторсырье», — рассказал проректор по развитию кадрового потенциала СамГТУ Евгений Франк.

За полтора месяца работы проекта «ЭкоМобиль» удалось собрать:

Стекло — 252 кг

Плёночные материалы — 120 кг

Алюминиевые банки — 16 кг

Офисная бумага — 318 кг

Картон — 370 кг

ПЭТ — 44 кг

Железо — 55 кг

Пластик с маркировкой 2,4,5, — 45 кг

Батарейки — 120 кг

Книги — 120 штук (для участия в буккроссинге)

Ненужная одежда — 160 кг

«Мы только начинаем работу, но уже сейчас видим, насколько важен этот проект. Запрос на раздельный сбор отходов у жителей есть, однако, сейчас главное — поднять уровень экологических знаний именно по сортировке на новый уровень. Этим мы и занимаемся — разъясняем маркировки пластика, рассказываем — какую упаковку лучше вовсе не покупать, потому что ее невозможно переработать. Это первый шаг к внедрению раздельного сбора отходов на территории области. Именно к этому мы все и стремимся», — подчеркнула руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Напоминаем, что вы можете оставлять свои заявки о новых местах точек сбора вторсырья в рамках проекта ЭкоМобиль. Пишите адреса на страничках регоператора в социальных сетях. Мы обязательно включим ваш район или улицу в список ожидания.