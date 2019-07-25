За первую половину 2019 года в столице Беларуси продано жилья на 402,8 млн долл., оформлено для эксплуатации 14 жилых объектов с общей жилой площадью 159,3 кв.м., что в 3,4 раза меньше, чем в 1 полугодии 3 года назад. План возведения новых жилых домов предусматривает 670 тыс. кв. м, поэтому можно ожидать, что уровень ввода жилья в этом году сохранится в пределах объемов 2018 года. Многие объекты проходят регистрацию, поэтому не включены в выше приведенные сведения.

Спрос в Минске

Покупателей, стремящихся купить двухкомнатную квартиру в Минске недорого , становится все больше, а темпы возведения многоквартирных комплексов сокращаются за последние 5 лет. Среди 14 жилых комплексов, введенных в эксплуатацию в 1 половине 2019 большинство имеет около 20 этажей. Аналогичная ситуация отмечена за 2016-2019. Новостройки большей частью возводили из смешанных конструкций, керамического камня, кирпича. Распределение строительных площадок было равномерным по территории столицы.

Можно ли купить двухкомнатную квартиру: ситуация на рынке жилья

Если проанализировать реестр цен за последние 3 года, то наблюдается сокращение количества сделок в 2019 году на 22%, по сравнению с предыдущим. Популярность покупки 1- и 2-комнатных квартир не снижается уже более 4 лет.

В 1 половине 2018 года покупатели были активнее, поскольку заключено договор купли-продажи на 28%, чем за нынешний период.

Если сравнить поквартальные цифры, то за 2 квартал куплено квартир на 13% больше, чем за 1 квартал. Лидером по числу сделок является Фрунзенский район Минска — самый крупный по площади и объему многоквартирного строительства.

Покупатели потратили за последних 3 года на покупку жилой недвижимости более 3 млрд долл. На сегодня средняя стоимость 1 кв. м новой 1-комнатной квартиры оказалась на 13% дороже 1 кв. м трешки. Цены на 1-комнатные квартиры в Минске за последние полтора года слегка выросли (на 2%).

Первичный рынок купли-продажи квартир составляет всего 8% от общего числа сделок по жилью за первое полугодие 2019. На вторичном рынке цены постепенно растут — с декабря 2018 по июнь 2019 прирост стоимости 1 кв. м вторичной однушки составил 2%. Итого рынок квартир стабилен, прирост средней цены незначителен. Покупатели предпочитают однокомнатные (41%) и двухкомнатные (36%) квартиры. Никаких предпосылок для ощутимых перемен цен на квартиры в Беларуси не имеется.