12 июля 2018 года в Самаре в 19:00 в Струковском саду (вход со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького) состоится бесплатный открытый урок китайского языка. Преподаватели расскажут об основах произношения китайского языка и иероглифической письменности, научат всех пришедших простым и полезным фразам, проведут традиционные китайские игры, устроят танцевальный флеш-моб и запуск китайских фонариков на удачу.

Урок китайского языка проводится в рамках подготовки к российско-китайскому молодежному форуму «Волга-Янцзы», открытие которого состоится 27 июля в Самарском театре оперы и балета. Выиграть билет на мероприятие может любой желающий – для этого нужно принять участие в открытом уроке китайского языка. Сам же Российско-китайский форум пройдет на Мастрюковских озёрах в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга-2018». Планируется участие более 150 молодых людей из Китайской Народной Республики и столько же со всего Приволжского федерального округа. Несмотря на то, что проекты российско-китайского молодежного форума «Волга-Янцзы» не принимают участие в конкурсе на получение грантов, его участники смогут воспользоваться уникальной возможностью поиска партнеров и спонсоров.

Форум Приволжского федерального округа «iВолга-2018» пройдет в период с 26 июля по 4 августа и примет на Фестивальной поляне на Мастрюковских озёрах две тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет со всего округа. В Самарской области «iВолга-2018» проводится с 2013 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организатором Форума является Правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии!

Маргарита Кочеткова, руководитель Медиацентра Российско-Китайского форума

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