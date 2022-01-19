Центр дезинфекции Фумидез работает с 2005 года, оказывает услуги по уничтожению тараканов , уничтожению грызунов, бактерий, насекомых, плесени и прочего по городу Самара, Тольятти и Самарской области. Мы сотрудничаем с юридическими и физическими лицами. По завершению работ клиенту выдается гарантийный талон. Если после обработки возникает повторный очаг заражения того же вида, мы быстро и бесплатно его устраним. Наш телефон: +7 (902) 655-64-00





Как мы работаем

• Эффективно и быстро − время выполнения заказа от 20 минут − устраним проблему, о которой не хочется говорить.

• Используем зарубежные лучшие инсектициды, безопасные для человека и домашних животных.

• Доступные цены на обработку пораженных участков от клещей, тли.

• В обязательном порядке в центре дезинфекции Фумидез с каждым клиентом подписывают договор, предоставляют гарантийное обслуживание.

• Обрабатываем аккуратно без подтеков, грязи и разводов, так что наши клиенты могут не беспокоиться о мебели и интерьере помещения.

• Работаем на результат, который заметен в тот же день.

• Бесплатная консультация специалиста, звоните, мы с радостью поможем.

• Предоставляем полный пакет документов для контролирующих органов.

• На объект выезжают в любое удобное для вас время сертифицированные мастера, прошедшие обучение.

Наш центр профилактической дезинфекции в Самаре дорожит каждым клиентом и меняет вашу жизнь к лучшему! Звоните по телефону: +7 (902) 655-64-00