Центр профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Самаре2022-01-18 09:08
Центр дезинфекции Фумидез работает с 2005 года, оказывает услуги по уничтожению тараканов, уничтожению грызунов, бактерий, насекомых, плесени и прочего по городу Самара, Тольятти и Самарской области. Мы сотрудничаем с юридическими и физическими лицами. По завершению работ клиенту выдается гарантийный талон. Если после обработки возникает повторный очаг заражения того же вида, мы быстро и бесплатно его устраним. Наш телефон: +7 (902) 655-64-00
• Эффективно и быстро − время выполнения заказа от 20 минут − устраним проблему, о которой не хочется говорить.
Наш центр профилактической дезинфекции в Самаре дорожит каждым клиентом и меняет вашу жизнь к лучшему! Звоните по телефону: +7 (902) 655-64-00
© 443000.ru