Согласно статистике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации доля граждан Самарской области (старше 14 лет), зарегистрированных в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА) и имеющих возможность получать услуги в электронном виде, составила 75,3%.

По общему количеству федеральных услуг заказанными жителями Самарской области через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) на сайте gosuslugi.ru, регион занимает 7 место в России. Пользователи ЕПГУ активно используют портал для оплаты госпошлин, налогов, штрафов. На 25 февраля по сумме (135 млн. руб.) платежей через портал госуслуг Самарская область занимает 1 место в Приволжском федеральном округе и 7 место по России.

Такие высокие показатели в рейтинге обусловлены тем, что инфраструктура электронного правительства Самарской области доказала эффективность своей работы. Все больше жителей региона стремятся создать учетную запись в ЕСИА и получать услуги в электронной форме.