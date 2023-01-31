В понедельник, 30 января, в Самаре по прогнозу ожидается 1-2 мм осадков в виде снега. Готовность к уборке города от снега обсудили в Администрации Самары на еженедельном рабочем совещании под руководством Главы Самары Елены Лапушкиной. На совещании присутствовали председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Общественной палаты городского округа Самары Габибулла Хасаев, руководители департаментов городской Администрации и главы внутригородских районов.

«По прогнозу погоды в ближайшие дни ожидается 1-2 мм осадков. Несмотря на то, что больше недели у нас не было снега, техника и люди работали, использовали максимально бесснежный период. Прогноз по этому снегу мы получили заблаговременно, и, безусловно, к нему тоже готовились. Сегодня на оперативном совещании проговорили со всеми ответственными службами, предприятиями, подрядными организациями, чтобы еще раз проверили исправность техники, наличие людей, расстановку сил, график работ. Еще раз обратила внимание глав внутригородских районов, что придомовые и дворовые территории и внутриквартальные проезды – их зона ответственности, где необходимо координировать работу обслуживающих организаций», – отметила Елена Лапушкина.

По словам заместителя главы городского округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Олега Ивахина, все службы приведены в полную готовность, с подрядными организациями провели инструктажи по выводу техники, рабочих и по технологии уборки:

«Подрядчики готовы к активной работе на дорожной сети и тротуарах. Специалисты продолжают вывозить снег. Замечания есть, но все они учитываются во время контрольных объездов».

Кроме того, на совещании обсудили итоги реализации национальных проектов в 2022 году и планы на 2023 год. В настоящее время в Самаре реализуется 10 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство», «Жилье и городская среда», «Культура», «Безопасные качественные дороги», «Экология», «Международная кооперация и экспорт».

Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», в 2022 году выполнены работы по комплексному ремонту Волжского проспекта и ремонту 37 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 57 километров, проведено 80 инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Перечень автодорог, подлежащих ремонту в Самаре в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» включает в себя порядка 40 объектов, среди которых участки улиц Алма-Атинская, Революционная, Авроры, Уральская и другие.

Благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в Самаре было благоустроено 5 общественных пространств: сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской в Кировском районе, сквер у Дворца бракосочетания на улице Сергея Лазо в Красноглинском районе, сквер имени Куйбышева в Куйбышевском внутригородском районе. Проведены первые этапы благоустройства в городском парке культуры и отдыха «Молодежный» и парке «Воронежские озера» в Промышленном районе.

В 2023 году будет обновлен сквер «Самарец» в Советском районе, будут продолжены работы в «Молодежном», «Воронежских озерах» и «Ерик-парке».

Кроме того, сегодня заканчивается голосование за объекты благоустройства, которые будут обновлены в 2024 году: из 88 пространств будет определён ТОП-20 для дальнейшего итогового рейтингового голосования.

На совещании в торжественной обстановке в честь прошедшего Дня российского студенчества наградили тех жителей Самары, кто внёс вклад в развитие молодёжной политики, института наставничества, волонтерства, укрепление гражданственности и патриотизма. Почётные грамоты и благодарственные письма из рук Главы города получили сотрудники муниципального бюджетного учреждения городского округа «Самарский дом молодежи», председатель Самарского союза молодежи территориальной общественной организации Российского союза молодежи Самарской области Анастасия Софьина, а также заместитель министра – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев. От организационного комитета Российской студенческой весны благодарность получили сотрудники муниципальных предприятий Самары.